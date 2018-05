Mit freien Köpfen zum Big Point

"Fußball ist reine Kopfsache." Diese so oft verwendete Phrase klingt zwar abgedroschen, birgt aber tief im Inneren mehr als nur einen Funken Wahrheit - vor allem wenn man sich mitten im Abstiegskampf befindet. Die Beine werden schwer, auf dem Weg zum gegnerischen Tor scheint das Eckige mit jedem Meter winzig klein zu werden und der Torhüter überdimensional groß. Der Kopf meldet sich, das Herz rast - der Fehlschuss ist die logische Folge. Wenn sich dann noch in der Defensive Unkonzentriertheiten dazugesellen - in Form von bitteren Elfmeterpfiffen kurz vor dem Spielende - wird es schwierig, Zählbares einzufahren. Diese leidvolle Erfahrung musste der Verbandsligist SV 08 Kuppenheim am vergangenen Wochenende machen.

Zunächst zeigten die Wörtelkicker im Nachholspiel beim FV Lörrach-Brombach über rund 70 Minuten ein gutes Spiel. Der Punktgewinn war zum Greifen nahe, bis 08-Verteidiger Benjamin Radke in Minute 85 im eigenen Strafraum zulangte und Lörrachs Buba Cessay vom ominösen Punkt die Kuppenheimer 0:1-Niederlage besiegelte. Keine 48 Stunden später lieferte das junge 08-Team trotz schwerer Beine und einigen Verletzungssorgen dem Tabellenzweiten Freiburger FC einen leidenschaftlichen Kampf und stand bis zur 91. Minute vor einem Bonuspunkt im Abstiegskampf. Doch dann verschuldete Dominik Stanic einen Strafstoß, FFC-Goalgetter Marco Senftleber blieb eiskalt - ein weiterer Stich ins Kuppenheimer Herz.

"Die Jungs haben mir unendlich leidgetan. Sie haben ein tolles Spiel gezeigt. Wir hatten den FFC am Rande einer Niederlage. In der 90. Minute hat Okan Eren die Riesenchance zum 2:1 und im Gegenzug bekommen wir so einen Nackenschlag", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse rückblickend, der noch auf dem Freiburger Geläuf Aufbauarbeit und Seelenmassage betrieb: "Die Jungs müssen sich an den positiven Dingen hochziehen - etwa das Herausarbeiten der Torchancen gegen so einen Gegner."

Reichlich Luft nach oben ist dagegen noch beim Verwerten der selbigen. "Kaltschnäuzigkeit", so Frieböse, habe vor dem Tor gefehlt. "Wir haben einfach zu lange überlegt vor dem Gehäuse. Wir haben so viele junge Spieler im Team, da ist es normal, dass sich der Kopf meldet. Natürlich nagt die Niederlage an uns", sagt der 08-Coach, schiebt aber nach: "Eine junge Mannschaft darf Fehler machen. Daraus lernen wir, das macht uns stärker und bringt uns weiter."

Abhaken und nach vorne schauen lautet also das Motto. Schließlich steht morgen gegen den Tabellenzehnten SV Endingen (44 Punkte) ein richtungsweisendes Spiel für den SV 08 an. Die Kellerkinder sind nach den vergangenen Ergebnissen (Siege für Denzlingen und Bad Dürrheim) enger zusammengerückt. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den Bad Dürrheim innehat, beträgt drei Zähler.

"Wir werden uns auf Endingen gut vorbereiten und dann Gas geben. Wenn wir im Kopf frei bleiben und die Lust aufbringen, uns zu quälen, werden wir am Samstag erfolgreich sein. Ein Sieg wäre natürlich ein Big Point", kündigt Frieböse an. Respekt hat der Ur-Kuppenheimer vor allem vor der Offensive rund um das Brüderpaar Metzinger, Jan Torres und Jonas Pies. "Wenn man denen Räume lässt, nutzen sie diese gnadenlos aus. Wir müssen also gut stehen und unsere eigenen Chancen konsequent nutzen", erklärt Frieböse die Marschroute. Weiterhin fehlen werden Flügelflitzer Simon Götz, der wegen eines Lochs im Trommelfell die restlichen Spiele verpassen wird, und Abwehrrecke Denis Kolasinac (Knie). Fit meldet sich dagegen Kapitän Faruk Karadogan.

Gerade die Erfahrung eines Leitwolfs wie Karadogan gibt dem jungen Team Sicherheit. Schließlich wusste schon der Hobby-Philosoph Christoph Daum einst: "Wenn der Kopf richtig funktioniert, dann ist es das dritte Bein." Mit 33 Kuppenheimer Beinen sollte der Big Point gelingen.