Die Schieflage begradigt

Die letzte Pressekonferenz vor Teil eins des großen Showdowns begann Alois Schwartz mit einer Entschuldigung. Normalerweise begrüßt der Trainer des Karlsruher SC die Menschen von Presse, Funk und Fernsehen einzeln mit Handschlag, meist ist es ja nur ein überschaubares Häuflein. An diesem Mittwochvormittag aber waren die Reihen im kleinen Presseraum des Wildparkstadions dicht besetzt, gleich drei Kamerateams hatten sich zudem aufgebaut, an ein Durchkommen für ein persönliches Shakehand war da nicht zu denken, so sehr Schwartz das auch bedauerte. "Da ist ja richtig was los hier", stellte er grinsend fest.

Besondere Ereignisse werfen nunmal ihre Schatten voraus - und dass es sich bei den beiden Relegationsspielen gegen den FC Erzgebirge Aue um zwei ganz besondere Fußballspiele handelt, steht nun wirklich außer Frage, bereits Montag vor einer Woche hatte man das schon einmal sehen können: Vor dem KSC-Fanshop hatten sich lange Schlangen gebildet, die Tickets für das heutige Hinspiel (18.15 Uhr/ZDF) im heimischen Wildpark waren im Handumdrehen ausverkauft, mehr als 25000 Zuschauer werden das altehrwürdige Oval bis zum Rand füllen. Karlsruhe fiebert diesem Spiel seit mindestens zwei Wochen entgegen - und dem Aufstieg in die 2. Liga, der damit verbunden sein soll, natürlich auch.

Das erzeugt von ganz alleine eine ganze Menge Druck. Aber Schwartz lässt sich davon nicht beeindrucken, auch anzumerken ist ihm nichts. Wenn der 51-Jährige über die Relegation und den proppevollen Wildpark spricht, redet er nicht von Druck, sondern vom Lohn, der die beiden Spiele für ihn und seine Mannschaft seien. "Das haben wir uns erarbeitet. Darauf können wir stolz sein", sagt er dann unter anderem.

Das ist keineswegs vor sich hin müffelndes Eigenlob, sondern durch Fakten belegbar. Zur Erinnerung: Nach dem desaströsen Saisonfehlstart unter Marc-Patrick Meister in den ersten fünf Partien dümpelte der KSC mit vier Punkten auf Rang 15. Nicht wenige sahen den Zug in Richtung Liga zwei da bereits längst abgefahren. Mit Nachfolger Alois Schwartz holten die Blau-Weißen ab Ende August dann 64 Zähler in 32 Spielen, blieben in 21 Partien in Folge ohne Niederlage und in eben so vielen ohne Gegentor.

"Außergewöhnlich", hat Schwartz selbst diese imposante Serie unlängst genannt. "Die Mannschaft hat unter ihm eine riesige Energieleistung abgeliefert", attestiert derweil Präsident Ingo Wellenreuther. Dabei darf nicht verschwiegen werden, dass der Aufstieg von Anfang an das ebenso große wie alleinige Ziel der Badener war, schließlich waren sie nicht nur mit dem teuersten, sondern auch dem vermeintlich besten Kader in die Saison gestartet. Nüchtern betrachtet hat Schwartz bislang also nur begradigt, was sein Vorgänger in übler Schieflage hinterlassen hatte, auch wenn das schwer genug war. Oder wie Präsident Wellenreuther es vor kurzem formulierte: "Wir haben das wett gemacht, was wir zu Anfang haben liegen lassen."

Dabei legt der Vereinspräsident Wert darauf, dass der KSC aus wirtschaftlicher Sicht keineswegs zum Aufstieg verdammt sei. "Wir haben keinen Druck aufzusteigen", hat er schon mehrfach betont, meist mit dem Nachsatz versehen: "Aber natürlich weiß jeder, dass es gut wäre. Wir hätten dann ein bisschen mehr Luft nach oben." Die Lizenzunterlagen hat der KSC bereits eingereicht, bis Ende Mai würde Wellenreuther gerne einen Haken darunter gemacht haben. "Natürlich brauchen wir die Unterstützung unserer Kreditgeber", hat er diesbezüglich schon vorab gesagt. Fest steht: In Liga zwei wären all diese Dinge eine ganze Menge einfacher, nicht zuletzt wegen der Fernsehgelder. 800000 Euro bekäme der KSC für eine weitere Drittligasaison, gut das zehnfache in Liga zwei.

Da wird der Aufstieg fast von ganz alleine doch zur Pflicht. Und zumindest unmöglich scheint er nicht. Der KSC verfügt schließlich nicht nur schon seit längerem über eine schwer zu knackende Defensive, die in Liga drei die mit Abstand beste war, sondern hat mittlerweile dank Fabian Schleusener und Winter-Neuzugang Marvin Pourié auch das Toreschießen gelernt. Nicht minder wichtig: Unter Schwartz sind die Badener zu einer ziemlich verschworenen Einheit zusammengewachsen, die seit geraumer Zeit schon unter dem erhöhten Druck agiert, kein Spiel mehr verlieren zu dürfen, sonst hätten sie die Relegation erst gar nicht mehr erreicht. An Stressresistenz dürfte es dieser Mannschaft also kaum fehlen.

"Wir dürfen, der Zweitligist muss"

Statistisch gesehen liegt der Drittligist ohnehin vorne. In sieben von neun Relegationsfällen hatte er das bessere Ende für sich. "Wir dürfen die Relegation spielen, der Zweitligist muss es tun", versucht Schwartz dieses Phänomen zu erklären. Allerdings dürften die Badener gut beraten sein, Erzgebirge Aue nicht als den ganz "normalen" Relegationsgegner zu betrachten. Nach den Vorfällen im letzten Ligaspiel in Darmstadt und der zweimaligen Ablehnung ihres Widerspruchs gegen die Wertung der Partie (siehe: "Im Blickpunkt") dürften die Sachsen mit einer Menge Schaum vor dem Mund nach Karlsruhe kommen.

Mit welchem Ergebnis er die Erzgebirgler am liebsten zurück nach Hause und somit ins Rückspiel nächsten Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) schicken würde, sagte Schwartz vorab zumindest im Detail nicht. Er hat da vielmehr das große Ganze im Auge: "Wir gehen das Spiel so an, dass wir nach beiden Partien das Resultat haben, das ausreicht."