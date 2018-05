Spannende Wettkämpfe im Aumattstadion

Die schnellste Zeit über 3x800 Meter zeigten die Staffel-Mädchen des TV Bühl. In der weiblichen Jugend U18 liefen Vivien Schäfer, Christine Vollmer und Jasmin Vollmer in 7:41,86 Minuten deutlich den Konkurrentinnen auf und davon. Da konnten auch die Frauen von Gastgeber SCL-Heel Baden-Baden nicht mithalten. Julia Bossert, Stephanie Weissmann und Birgit Marzluf erreichten nach 8:10,48 Minuten das Ziel. Bei der weiblichen Jugend U20 siegte der TV Iffezheim mit Ronja Schneider, Lisa Teifel und Melina Schneider in 8:45,17 Minuten, bei den Mädchen U16 setzte sich die LAG Obere Murg mit Luisa Weiler, Hanna Gernsbeck und Svenja Mungenast in 8:50,62 Minuten durch.

Bei der weiblichen Jugend U14 ging es da schon knapper zu. Die Mädchen des TV Bühl setzten sich vom Start weg an die Spitze. Chiara Vollmer, Taina Finzer und Lene Skipka benötigten als neue Kreismeisterinnen 8:50,30 Minuten. Am Ende kamen die Gastgeber vom SCL-Heel Baden-Baden mit Sara Lazarevic, Yeliz Akkece und Schlussläuferin Lucy Bader aber noch dicht an die Führenden heran und belegten in 8:51,94 Minuten Platz zwei. Fast genauso schnell waren die siegreichen Mädchen der Klasse U12. Linda Rohrer, Chiara Hensel und Anni Michelfelder vom TV Bühl gewannen in 8:52,35 Minuten vor dem Trio des SCL-Heel in 9:03,77 Minuten.

Bei den Jungs waren die U14-Läufer der Startgemeinschaft (StG) Rastatt/Haueneberstein mit einem Start-Ziel-Sieg am schnellsten unterwegs. Alexander Senski, René Fortuna und Marvin Schäfer hatten nach 3x800 Metern in 8:00,80 Minuten zehn Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten TV Bühl (8:10,62) und die drittplatzierte LAG (8:10,68). Bei den Schülern U12 stellte die TS Ottersdorf das schnellste Trio. Marlon Warlich, Severin Hotze und Kilian Wendt liefen nach 8:44,96 Minuten vor der Mannschaft aus Baden-Baden (8:51,00) durchs Ziel. Über 3x1000 Meter der männlichen Klassen erzielte die Männer-Mannschaft des TV Bühl mit Efrem Nuguse, Eyob Tsegay und Ali Abdullah Mohamed in 9:02,16 Minuten die schnellste Zeit und verwies die TG Ötigheim (9:50,95) deutlich auf Rang zwei. Dahinter kam mit der LAG Obere Murg der Sieger der Jugend U20 ins Ziel. Paul Stößer, Manuel Schäfer und Felix Gernsbeck liefen die 3x1000 Meter in 9:52,00. Kreismeister der Klasse U18 wurden Yannic Reith, Louis Benner und Jonathan Bertele vom TV Bühlertal in 9:58,07 Minuten. Bei der männlichen Jugend U16 setzte sich die TS Ottersdorf mit Lion Huschwar, Melchior Schwall und Max Warlich in 10:55,28 Minuten vor der LAG Obere Murg (11:02,46) durch. (rawo)