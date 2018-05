Showdown im Erzgebirge

Am Sonntag um kurz nach 12 Uhr rollte der Bus vom Hof, in seinem Innern saß eine Drittligamannschaft mit bester Laune und großem Ziel. Richtung Erzgebirge sollte das Gefährt den Karlsruher SC chauffieren, irgendwo auf halber Strecke waren ein Training sowie eine Übernachtung geplant. Anderntags, am gestrigen Montag also, ging es dann weiter nach Aue. Es ist die letzte Reise in dieser Saison, zu der die Badener am Sonntag aufbrachen. Es ist das letzte Spiel, zu dem sie heute Abend um 18.15 Uhr (ZDF) im mit 16000 Zuschauern ausverkauften Erzgebirg-Stadion antreten werden - und das wichtigste. Entweder der KSC steigt dort doch noch direkt wieder in die Zweite Liga auf - oder er muss ein weiteres Jahr eine Klasse darunter schmoren.

Die Ausgangslage ist klar: Nach dem 0:0 im Relegationshinspiel gegen den Zweitliga-Drittletzten Erzgebirge Aue dürfen die Badener diesmal so ziemlich alles, nur nicht verlieren, um ihr großes Ziel zu erreichen. Selbst ein Unentschieden mit mindestens einem Tor würde indes schon zum Aufstieg reichen - und die Gastgeber ihrerseits eine Klasse tiefer schicken. Steht es nach der regulären Spielzeit 0:0, geht es in die Verlängerung. Fällt auch in dieser kein Tor, muss ein Elfmeterschießen entscheiden.

Es ist also angerichtet - und unzufrieden sind sie mit der Art, wie angerichtet ist, bei den Blau-Weißen nicht, ganz im Gegenteil. "Aue muss ja erstmal ein Tor gegen uns machen. Und wenn wir ein Tor machen, müssen sie sogar schon zwei machen", hat Alois Schwartz, der Trainer der Karlsruher, schon bald nach Ende des ersten Relegationsshowdowns am Freitag vorgerechnet.

Die Erfahrung, dass es nicht einfach ist, die Defensive der Badener zu überrumpeln, haben die als durchaus spielstark geltenden Auer bereits im Hinspiel gemacht. "Wir hatten uns im Vorfeld überlegt, in welche Räume wir reinspielen können, aber das hat nicht so funktioniert", musste FCE-Trainer Hannes Drews nach diesem konstatieren. "Die Räume waren sehr, sehr eng", fügte er an.

So war es die Absicht der Karlsruher. So war ihr Matchplan. "Wir haben Geduld bewiesen und uns nicht locken lassen", sagte Schwartz hernach. Die Folgen: Aue kam über 90 Minuten zu nicht einer echten Chance. Die beiden Teams neutralisierten sich weitgehend. Vor allem beim Drittligisten sollte die Erkenntnis, dem Klassenhöheren auf Augenhöhe begegnet zu sein, positive Kräfte freisetzen. Nicht zuletzt das dürfte Schwartz gemeint haben, als er sagte: "Ich glaube schon, das wir uns im Hinspiel erstmal ein bisschen beschnuppert haben. Jetzt kennt man sich besser. Vielleicht spielt der ein oder andere als Einzelspieler jetzt ein bisschen mutiger."

Insgesamt wird sich an der taktischen Ausrichtung des KSC freilich auch in Aue nicht viel ändern. "Das gibt keinen offenen Schlagabtausch", prophezeit KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Unser Ziel wird auch dort sein, erstmal kein Tor zu bekommen", nährt Innenverteidiger David Pisot diese Ahnung, verbindet sie aber immerhin mit dem Zusatz: "Wir sind auch auswärts immer für ein Tor gut." Wer dafür zuvorderst in Frage kommt, weiß wiederum der Trainer: "In Schleusener und Pourié haben wir zwei schnelle Spitzen und dahinter einen Muslija, der immer krass was reißen kann." Was alle zusammen besser machen müssen als im Hinspiel, hat Schwartz zuvor schon erkannt: "Bei Ballgewinn haben wir oft die falsche Entscheidung getroffen und den Ball nicht tief genug oder zu spät gespielt."

Dass die Auer ihrerseits zu Hause deutlich vehementer anrennen werden als im Hinspiel, ist den Karlsruhern bewusst. Ein Nachteil, so seltsam es klingt, muss das nicht sein, da sich dadurch auch für sie mehr Räume ergeben könnten. Ob und ab wann dann auch der KSC das Visier in die Höhe schieben wird, ist laut Schwartz "situationsabhängig". "Vielleicht wird Aue nervös. Vielleicht werden wir nervös", sagt Schwartz. Am Ende könnten auch die Nerven entscheiden.

Auf alle anderen Situationen wiederum sei man vorbereitet, auch auf Verlängerung und Elfmeterschießen. Schwartz ist auch davor nicht bange. "Immer, wenn die Mannschaft liefern musste, hat sie geliefert. Auch am Dienstag wird das so sein", sagt er.

Gleich nach dem Spiel werden die Karlsruher übrigens die Heimreise antreten. Irgendwann in der Nacht zu Mittwoch wird der Bus im heimischen Wildpark ankommen. Nicht ausgeschlossen, dass seinem Innern dann eine Zweitligamannschaft mit noch besserer Laune als bei der Abfahrt entsteigt.