Blutleerer Auftritt Von Christian Rapp Matthias Frieböse war konsterniert. Wenige Minuten nach dem Schlusspfiff der Verbandsligapartie seines SV 08 Kuppenheim gegen den SV Endingen stand der 08-Trainer mutterseelenallein auf dem Rasen, wie dereinst Franz Beckenbauer nach dem WM-Titelgewinn 1990 im Stadio Olimpico in Rom. Doch während der "Kaiser" in völliger Glückseligkeit schwelgte, herrschten bei Frieböse dagegen Ratlosigkeit und Entsetzen. Entsetzen, über die gezeigte Leistung seiner Wörtelelf, die zuvor 90 Minuten lang einen blutleeren Auftritt ablieferte - mitten im Abstiegskampf. "Heute haben wir mit Abstand die schlechteste Rückrundenleistung gezeigt und verdient verloren. Wir waren in allen Belangen Endingen unterlegen. Es war eine unterirdische Leistung", polterte Frieböse anschließend nach der 0:2-Niederlage. Die Mannschaft vom Kaiserstuhl war schlicht über die 90 Minuten lauffreudiger, spielstärker und zweikampfstärker als die Blau-Schwarzen. "Ich denke, der Sieg für uns geht in Ordnung. Einziger Wermutstropfen war das unschöne Ende mit den Ausschreitungen", sagte Spielertrainer Manuel Gleichauf und meinte die Szene in der 92. Minute, nachdem der SVE das entscheidende 2:0 erzielt hatte. Ein Gästeakteuer jubelte etwas aufreizend in Richtung der Kuppenheimer Fans und Spieler. Ein kleiner Tumult war die Folge. Dabei hielt der SV 08 in der Anfangsviertelstunde noch gut dagegen, versuchte mit den technisch versierteren Gästen, bei denen im Mittelfeld Jonas Pies geschickt die Fäden zog und immer wieder den bulligen Jan Torres im Sturmzentrum suchte, mitzuhalten, und selbst den einen oder anderen Nadelstich in der Offensive zu setzen. Während sich im 08-Spiel die Fehlpässe häuften und die Laufbereitschaft ohne Ball rapide sank, zeigte sich der SVE teilweise zu verspielt vor dem Kasten der Gastgeber. Ein Distanzschuss von Florian Metzinger bereitete 08-Torhüter Nikolai Gogol keinerlei Probleme (11.), ein weiterer Versuch von Torres zischte knapp vorbei (30.). Und die Wörtelkicker? Chancen? Fehlanzeige. Nach der Pause hatte es den Anschein, als würde der Gastgeber aus dem Dornröschenschlaf kurzzeitig erwachen. Einem Abschluss von Lucas Grünbacher, dessen Schuss jedoch kein Problem für SVE-Torhüter Ron Fahlteich darstellte (57.), folgte ein langer Ball von Sami Saddedine zu Okan Eren, der mit einem seltenen Einfall von Spielfreude seinen Gegner im Strafraum vernaschte, und aus zehn Metern Fahlteich zu einer Glanzparade zwang (60.). Dann übernahm der SVE wieder die Spielkontrolle und kam zur längst überfälligen Führung: Grünbacher wurde im Mittelfeld unter Druck gesetzt, der SVE schaltete nach dem Ballgewinn über Lukas Metzinger und Torres blitzschnell um. Über Umwege gelangte das runde Leder schließlich zu Florian Metzinger, der den Ball aus zehn Metern halbrechter Position in den oberen linken Giebel zimmerte (70.). Wer nun mit einer Kuppenheimer Schlussoffensive rechnete, sah sich getäuscht. Mehr als ein Freistoß von Otto (78.), der knapp neben dem Pfosten landete, und einem Schüsschen von Grünbacher in Fahlteichs Arme (82.), wollte den Hausherren nicht gelingen. In der Nachspielzeit machte Torres, der den eingewechselten Hakki Nuri Tasli zu einer privaten Tanzstunde bat, mit dem 2:0 alles klar, und sorgte für enttäuschte Gesichter im Kuppenheimer Lager. SV 08 Kuppenheim: Gogol - Otto, Karadogan, Stanic, Radke (77. Djuric) - Peter, Saddedine (86. Tasli) - Weisgerber (43. Balzer), Karamehmedovic (83. Alesi), Eren - Grünbacher. SV Endingen: Fahlteich - Hüglin (76. Kerek), Gleichauf, Weik, Einecker (86. Lawson) - F. Metzinger, Pies, Malenica, Holderer (59. Risch) - L. Metzinger, Torres. Schiedsrichter: Steffen Fante (Neuenburg am Rhein) - Zuschauer: 200 - Tore: 0:1 F. Metzinger (70.), 0:2 Torres (90.+2) - Beste Spieler: Karadogan - Pies, Torres.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben