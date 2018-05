Skubatz entscheidet Krimi

Als der Schlusspfiff nach diesen nervenaufreibenden und kräftezehrenden 120 Minuten des Bezirkspokalfinales ertönte, gab es für die Fußballer des TSV Loffenau kein Halten mehr: Jubelkreise wurden gebildet, Bierfontänen gingen in die Höhe, gefolgt von lautstarken "Nur der TSV"- und "Pokalsieger"-Rufen. Zuvor entschied TSV-Angreifer Tobias Skubatz mit seinem Doppelpack in der Verlängerung das Endspiel gegen den FV Würmersheim zugunsten der Hausherren.

"Ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Diese Saison war der Pokalsieg unser anvisiertes Ziel, das haben wir jetzt geschafft", sagte TSV-Trainer Patrick Ebner nach dem 4:2-Sieg und legte prompt nach: "Heute gibt es keinen Zapfenstreich. Jetzt werden wir das Clubhaus abreißen."

Dabei begann der Pokalfight vor rund 500 Zuschauern denkbar schlecht für den Gastgeber. Den ersten Eckball nutzte der FVW direkt zur frühen Führung in der zweiten Minute: Die scharf getretene Ecke landete direkt auf dem Kopf von Florian Kleinschmidt, der den Ball ins lange Eck verlängerte. Eine kalte Dusche für den TSV, der sich aber nur kurz schüttelte und dann die Spielkontrolle übernahm. Vor allem durch Sven Büchel, der mit seinen punktgenauen Diagonalbällen die Außen des TSV sowie das Stürmer-Duo Skubatz und Fabian Hammer einsetzte. Letzterer war es dann auch, der in der 17. Minute den Ausgleich erzielte: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Loffenau blitzschnell um. Ein perfekt getimter Schnittstellenball von Tobias Großmann landete bei Hammer, der FVW-Torhüter Sven Hanf keine Chance ließ.

Und die Hausherren waren bestrebt nachzulegen - doch ein Schuss von Büchel aus 16 Metern klatschte nur an die Latte (27.). Zehn Minuten später machte es der TSV-Spielgestalter dann besser: Ein Freistoß aus rund 22 Metern halbrechter Position streichelte der Linksfuß gekonnt über die Mauer direkt in den oberen Winkel. Von den Gästen kam dagegen wenig, einige verheißungsvolle Kontergelegenheiten ließen sie durch ungenaue Abspiele liegen. TSV-Innenverteidiger Marco Lumpp, der ansonsten ein bärenstarkes Spiel machte, brachte Würmersheim kurz vor der Halbzeit wieder zurück in die Partie. Lumpp ging im Loffenauer Strafraum etwas ungeschickt in den Zweikampf mit Daniel Kölmel, der die Berührung dankend annahm. FVW-Routinier Kleinschmidt verwandelte den Elfmeter eiskalt (45.).

TSV: Kopfball hinein ins Pokalglück

Auch nach der Pause sahen die Zuschauer das gleiche Muster: Die Murgtäler versuchten Ball und Gegner laufen zu lassen und sich Chancen spielerisch herauszuarbeiten, der FVW dagegen setzte auf Konter und Standardsituationen. So landete ein Kopfball von Würmersheims Marcel Roth in der 56. Minute in den Armen von TSV-Keeper Patrick Danes, Kölmel verpasste etwas später eine Hereingabe um Haaresbreite am langen Pfosten (75.). Loffenau dagegen ließ eine Chance durch Robin Seeger ungenutzt, dessen Schuss aus zehn Metern nach einem Bilderbuch-Konter weit über die Latte zischte. Mit zunehmender Spielzeit merkte man den Gästen die Feierlichkeiten nach dem am Samstag perfekt gemachten Meistertitel in der Bezirksliga an.

Hielt sich die Truppe von Trainer Manuel Jung in der regulären Spielzeit noch schadlos, waren exakt 30 Sekunden in der Verlängerung gespielt, als Skubatz einen Kopfball aus kurzer Distanz in die Maschen wuchtete - und den TSV somit mitten hinein ins Pokalglück. Vorangegangen war wieder ein wie an der Schnur gezogener Diagonalball von Büchel, den Luca Mahler gekonnt mit einer Flanke auf Skubatz verwertete. Der Wille der Gäste war gebrochen. Hammer verpasste mit einem Kopfball an die Latte (102.) die Vorentscheidung, die schließlich Skubatz nach einem weiteren Konter nachholte (112.). Die restlichen acht Minuten Spielzeit waren nur noch die Ouvertüre zu einer langen rot-weißen Partynacht.

TSV Loffenau: Danes - Brugger (91. D. Mangler, Lumpp, Büyülü, Krmpotic (100. Meurers) - Büchel - Großmann, Seeger (70. B. Mangler), Mahler - Skubatz (118. Witmann), Hammer.

FV Würmersheim: Hanf - Bauer, Ochs, Kleinschmidt (102. Angenendt), Kistner - Roth (99. Ludwig), Voß, Werthwein (76. Hettel), Kölmel - Stolz, Klumpp (78. Müller).

Schiedsrichter: Nico Siegwart (Sinzheim) - Zuschauer: 500 - Tore: 0:1 Kleinschmidt (2.), 1:1 Hammer (17.), 2:1 Büchel (37.), 2:2 Kleinschmidt (45., FE), 3:2, 4:2 Skubatz (91., 112.) - Beste Spieler: Büchel, Lumpp - Kleinschmidt.