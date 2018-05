Adrian Vollmer als Linxer Pokalheld

Der SV Linx ist südbadischer Pokalsieger. Die Elf von Trainer Sascha Reiß besiegte vor toller Kulisse von 2700 Zuschauer in Lahr den Oberliga-Vizemeister FC Villingen mit 2:1 und steht damit nach 1994 zum zweiten Mal im DFB-Pokal. Dort erwartet sie möglicherweise ein Bundesligist. Tolle Stimmung, die ganze Ortenau stand hinter dem SV Linx, als Kapitän Norman Riedinger den von Verbandspräsident Thomas Schmidt überreichten Pokal unter Freudengesängen in die Luft hievte.

"Wir haben bis heute eine starke Saison gespielt, alles was jetzt noch kommt ist Zugabe", so Sportvorstand Marc Schuhmacher vor dem Spiel. Die Mannschaft gab die Zugabe. Und SVL-Präsident Hans Weber war hellauf begeistert: "Ich bin sprachlos, damit habe ich nicht gerechnet, es ist einfach toll." Zum Spieler des Tages avancierte einmal mehr Adrian Vollmer, der ein Eigentor des Villingers Daniel Niedermann (83.) per Kopfball eingeleitet hatte, und das Siegtor (89.) selbst erzielte.

Getreu dem Motto, was Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern kann, können wir auch, ging Linx in die Partie. Beide Teams zeigten Respekt voreinander. So hatte der SVL durch Adrian Vollmer zwei Halbchancen. Wenig später dann eine Schrecksekunde für Linx: Teyfik Ceylan flankte auf Benedikt Haibt, der völlig freistehend am zweiten Pfosten den Ball übers Tor säbelte. In der 33. Minute musste Reiß dann Dennis Klemm (33.) verletzungsbedingt auswechseln. Für ihn kam Jean-Gabriel Dussot. Zwei Minuten vor der Pause war es Marc Rubio, der aus der Drehung knapp verzog. Der torlose Halbzeitstand hatte auch Verbandspräsident Thomas Schmidt beeindruckt: "Es ist ein ausgeglichenes Spiel, so soll es sein."

Nach der Pause machte Villingen sofort Druck - und wurde belohnt: Von der Strafraumgrenze aus zog Damian Kaminski trocken ab, der Ball landete für SVL-Keeper Kevin Mury unhaltbar zum 1:0 (47.) im linken Toreck. Die Linxer hielten trotz des Rückstands aber an ihrem Kurs fest, liefen dem Gegner nicht ins offene Messer.

Der SVL konnte in der Schlussphase mehr zulegen. Villingen wollte nun das Ergebnis verwalten. Die Wende im Spiel deutete sich bereits an, als Geoffrey Feist von links flankte, Adrian Vollmer aus der Drehung heraus das Tor aber knapp verfehlte. Wieder war es Feist, der in den Strafraum eindrang, dessen Heber Adrian Vollmer erreichte, und dessen Kopfball Daniel Niedermann unglücklich zum 1:1 (83.) ins eigene Tor köpfte.

Sechs Minuten später war die Sensation dann perfekt: Dussot ging bis zur Grundlinie, sah Adrian Vollmer im Rückraum lauern, der seinem Ruf als Torjäger einmal mehr gerecht wurde und zum 2:1 für den Außenseiter einnetzte. Grenzenloser Jubel beim SV Linx, der, dank hervorragender Abwehrarbeit, auch die Nachspielzeit schadlos überstand. "Wir hatten die besseren Chancen. Ich bin überglücklich, wir haben ein super Team, da macht es richtig Spaß Fußball zu spielen", so der Siegtorschütze Adrian Vollmer. SVL-Trainer Reiß war überglücklich: "Ich danke der Mannschaft und den vielen Fans, die uns heute unterstützt haben, ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft", so Reiß, der nach dem Pokalsieg nun auch das Double - also den Meistertitel - holen will.

FC Villingen: Mendes - Gil, Ovuka, Wehrle (77. Weißhaar), Niedermann, Serpa, Geng, Ceylan, Kaminski (80. Sanchez), Plavci, Ceylan.

SV Linx: Mury - Kopf, Schmider, Kopf, Feist, Merkel, Venturini, Klemm (33. Klemm/90. Göser), A. Vollmer, Henkel (70. M. Vollmer), Rubio.

Schiedsrichter: Satriano - Zell i.W. - Zuschauer: 2700 - Tore: 1:0 Kaminski (47.), 1:1 ET Niedermann (83.), 1:2 A. Vollmer (89.).(he)