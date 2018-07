TSV Loffenau will sich etablieren

Am 4. August beginnt für den TSV Loffenau das Abenteuer Landesliga mit dem Heimspiel gegen den FV Schutterwald. Damit hat die Elf um Spielertrainer Patrick Ebner gleich einen Gegner vor der Brust, dem in der kommenden Saison viel zugetraut wird. Ohnehin gibt es in dieser Spielklasse keine Schnupperwochen. Für den Aufsteiger heißt das Saisonziel daher ganz einfach: Klassenerhalt.

"Wir sind gut aufgestellt und unsere Geschlossenheit und unser Zusammenhalt ist unser großer Vorteil", sagt TSV-Vorsitzender Achim Grimm. Er hat den letzten Loffenauer Landesliga-Aufstieg im Jahr 1996 noch als Spieler miterlebt. Damals ging es nach nur einem Jahr wieder zurück in die Bezirksliga und in der Folgezeit gar noch tiefer. Das soll heuer tunlichst vermieden werden.

Ein Beleg für den Loffenauer Teamgeist ist, dass kein Spieler den Kader verlassen hat. Für die nun anstehende Landesligasaison hat sich das Team hauptsächlich in der Breite ergänzt. Hoffnungen legt der Vorsitzende in die beiden von der Sinzheimer A-Jugend kommenden Junioren-Verbandsligaspieler Sven Schneider und Tim Fugger. Beide wohnen in Gernsbach beziehungsweise Scheuern und wurden in Sinzheim ausgebildet. Vom VFB Gaggenau kommt Jean Claude Sewonou. "Ihm traue ich zu, dass er schnell den Sprung ins Landesligateam schafft", sagt Grimm.

Beim Trainingsauftakt am vergangenen Wochenende konnte der Spielausschussvorsitzende Jürgen Möhrmann und die beiden Spielertrainer Patrick Ebner und Benjamin Mangler (II. Mannschaft) 35 Spieler begrüßen - "eine sehr erfreuliche Zahl, wenn man bedenkt, dass noch einige Spieler gefehlt haben", freut sich Grimm.

Erst knapp fünf Wochen ist es her, dass der TSV Loffenau in einem spannenden und dramatischen Spiel am Sportfest den Aufstieg klarmachte. Vor großer Kulisse reichte nach einem 3:3 in Sulz (nach 0:3-Rückstand) ein 0:0 zu Hause.

Eine Woche später wurde das Ganze auf Mallorca ausgiebig gefeiert. "Das hat uns noch enger zusammengeschweißt", berichtet Grimm, der das Geschehen auf der Insel aus nächster Nähe beobachtet hat. Jetzt heißt es in den kommenden Wochen hart trainieren für das Ziel Klassenerhalt. Das erste Highlight steht bereits fest, denn durch den Bezirkspokalsieg ist der TSV in der ersten Runde des südbadischen Vereinspokals gesetzt und hat am Mittwoch, 8. August, keinen geringeren als den Titelverteidiger und Aufsteiger in die Oberliga, den SV Linx, auf dem Loffenauer Kunstrasen zu Gast. Anpfiff dieses wohl ungleichen Kräftemessens ist um 18 Uhr.