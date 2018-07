In der Breite besser aufgestellt Von Frank Vetter Mit sechs neuen Spielern und einem neuen Trainer startet die erste Mannschaft des FV Rot-Weiß Elchesheim in die kommende Landesligasaison. Christian Hofmeier, der knapp zehn Jahre lang die Fußballkollegen vom FC Phönix Durmersheim betreute, ist nun der Mann an der Elchesheimer Seitenlinie. "Einen Tick besser als im letzten Jahr", gibt Hofmeier als Saisonziel aus. 40 bis 50 Punkte möchte er mit seiner Mannschaft einfahren, so der Trainer im BT-Gespräch. Dabei kann er zum Großteil auf die Mannschaft aus der Vorsaison vertrauen. Hofmeier betont, dass er auf die Arbeit vom bisherigen Spielertrainer Florian Huber aufbauen möchte. "Das ist Flos Mannschaft", unterstreicht dessen Nachfolger. Stürmer Florian Huber habe nun den Kopf frei, könne sich voll auf das Spielen konzentrieren, so der Coach weiter. Unterstützung bei der Landesliga-Punktejagd bekommen Hofmeier und Huber von sechs Zugängen. "Wir wollten uns in der Breite verstärken und sind mit einem Kader von 23 Mann gut aufgestellt", ist der Übungsleiter überzeugt. Von den Sportfreunden Forchheim ist Außenbahnspieler Christopher Baumann nach Elchesheim gekommen. Die Verstärkung der Außenbahnen ist Hofmeier wichtig. Mit Melvin Güler (FV Bad Rotenfels) und Simon Herr (FC Rastatt 04) hat RWE zwei weitere Außenspieler verpflichtet. Jüngster Spieler im Kader ist der 19-jährige Maurice Krebs (1. SV Mörsch), der die Offensive verstärken soll. Im Zentrum wird Routinier Ferdi Özcan (FC Gernsbach) spielen und Daniel Merly wird neben Stammkeeper Bastian Brunner Gegentore verhindern. Von einer Stunde null dank des neuen Trainers spricht der RWE-Vorsitzende Dieter Link. Hofmeier sei der erste Landesligatrainer, den der Verein von außen geholt habe. Link erhofft sich von Hofmeier neue Impulse, um weiterhin erfolgreich in der Landesliga bestehen zu können.

