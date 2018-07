Mit neuer Philosophie zum alten Ziel

Patrick Anstett tritt ein großes Erbe an. Und zwar das von Dietmar Blicker. Zehn Jahre war der 47-Jährige an der Seitenlinie zuständig für die Geschicke beim Fußball-Verbandsligisten 1. SV Mörsch und zugleich das Gesicht des Vereins. Nun beginnt mit Anstett eine neue Zeitrechnung in der Mörscher Sandgrube. Mit teilweise neuem Personal, neuer Philosophie, aber dem alten Ziel - Klassenerhalt. "Der Nichtabstieg ist natürlich das oberste Ziel. Das ist für so einen gut geführten Dorfverein, wie der SVM einer ist, immer eine große Herausforderung. Diese gehen wir mit viel Spaß an", sagt der Neu-Coach, der zusammen mit seinem Co-Trainer Tobias Rauch aber nicht nur den Tabellenplatz im Blick hat: "Neben dem Klassenerhalt wollen wir in Zukunft mehr auf unsere guten Jugendspieler setzen. Der SVM hat eine starke Jugendarbeit, da ist ein kommendes Ziel, dass wir mehr eigene Spieler in den Verbandsligakader integrieren wollen. Letztlich geht es nur über diesen Weg, den SV Mörsch möglichst lange in der Verbandsliga zu etablieren."

Zudem strebt der 36-jährige Anstett, der aus dem Ortenaukreis stammt und selbst fünf Jahre Verbandsliga Südbaden beim Offenburger FV spielte und zuletzt sechs Jahre als Trainer beim FV Ettlingenweier in Nordbaden fungierte, eine etwas andere Spielphilosophie an. "Wir wollen in gewissen Teilen auch Ballbesitzfußball praktizieren, Situationen spielerisch lösen und nicht nur Defensivarbeit verrichten", so Anstett, dem jedoch bewusst ist, dass der SVM in der Verbandsliga etlichen Teams "qualitativ und personell" unterlegen ist. Schließlich machen die Nordbadener in wirtschaftlichen Angelegenheiten keine verrückten Sachen und setzen auf das "familiäre Flair" das den Verein auszeichnet, wie es Anstett formuliert. Eigenschaften wie Kameradschaft und Teamchemie stehen in der Sandgrube über der individuellen Klasse und vermeintlich teuren Stars.

Nichtsdestotrotz hat der Verbandsligist drei, vier schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen. Mittelfeldmotor Steven Herbote wechselt zu seinem Heimatverein und Ligakonkurrent SV 08 Kuppenheim, Sturmtank Hans Kyei verlässt die Sandgrube aus privaten Gründen und Abwehrallrounder Fabian Kantz hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. "Gerade der Weggang von Kyei schmerzt. So einen bulligen Stoßstürmer haben wir momentan nicht im Kader", sagt Anstett.

Neben einigen Talenten aus der A-Jugend hat der SVM drei externe Verstärkungen in die Sandgrube gelockt, die die Abgänge kompensieren sollen. Nico Bretzinger (ATSV Mutschelbach) soll dem Offensivspiel Impulse verleihen, Sandro Weber (U23 FC Nöttingen) ist dagegen für das defensive Mittelfeld vorgesehen. Komplettiert wird das Trio von Yannick Schrempp, der "gute Anlagen" besitzt, so Anstett.

So geht der 1. SV Mörsch letztlich mit wenigen Veränderungen in das bereits dritte Verbandsligajahr in Folge. Keine Selbstverständlichkeit, wie Patrick Anstett erklärt: "Der Klassenerhalt für den SVM ist wie der Champions-League-Sieg für den FC Bayern."