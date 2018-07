Taifun Mörsch stürzt Pumas vom Thron

Taifun Mörsch hat Puma Kuppenheim vom Thron derMotoball-Bundesliga gestürzt. Ganz oben steht nun der MSC Ubstadt-Weiher. Der MSC Philippsburg schöpft derweil Hoffnung im Rennen um einen Playoff-Platz.

"Tempo, klasse Spielzüge, Torchancen, viele Tore und jede Menge Emotionen - das Topspiel bot alles. Ein Sieg meiner Mannschaft, der mich stolz macht." Taifun-Trainer Enrico Tritsch war nach der Partie immer noch aufgewühlt. Seine Schützlinge besiegten am Freitagabend Puma Kuppenheim nach 80 spannenden und hochklassigen Minuten verdient mit 8:6. Dabei mussten die Hausherren fast bis zum Schluss immer einem Rückstand hinterher laufen. Im ersten Viertel konnten die Hausherren in der 6. Minute durch Justin Tichatschek mit 1:0 in Führung gehen. Im zweiten Abschnitt drehten die Gäste die Partie: Benjamin Walz gelang ein Hattrick (26., 36., 40.) zum 3:1. Manuel Fitterer konnte kurz vor Viertelende noch auf 2:3 verkürzen, in Minute 49 glich der Taifun-Routinier gar aus. Die Pumas blieben aber bissig und gingen durch Walz (50., 58.) mit 5:3 in Führung. Doch Patrick Palach (60.) und Fitterer (61.) glichen für die Hausherren zum 5:5 aus. Das letzte Viertel hatte es in sich: Zunächst gingen die Gäste durch Dominik Mückenhausen in der 71. Minute mit 6:5 in Führung. Doch am Ende setzte sich der größere Siegeswille des Taifuns durch: Palach gelang in den Schlussminuten ein Hattrick (72., 78., 80.) zum 8:6-Sieg.

Philippsburg wahrte sich am Samstagnachmittag bei großer Hitze seine Chance auf die Playoff-Teilnahme und zog mit einem 5:4-Sieg gegen den MBV Budel an Punkten mit dem Rangvierten Durmersheim gleich. Am Abend schoß sich dann Ubstadt-Weiher mit einem 18:2-Sieg gegen den MSC Malsch an die Tabellenspitze. Vor den rund 200 Zuschauern dominierten die Spargelstädter die Partie gegen das Schlusslicht nach Belieben. Herausragender Akteur aufseiten von Ubstadt-Weiher war Kevin Gerber, der insgesamt acht Treffer markierte. (tm)