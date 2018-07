Nächste Zitterrunde vermeiden

Es war eine ziemlich schwierige Saison, die Fußball-Landesligist SV Sinzheim hinter sich gebracht hat. Das Abstiegsgespenst schwebte durch das Fremersbergstadion. Vier Spieltage vor Saisonende zogen die Verantwortlichen die Reißleine, man trennte sich von Trainer Andreas Lamprecht - in gegenseitigem Einvernehmen. Das Team um Sportvorstand Thomas Schöller übernahm die Verantwortung, drei der vier letzten Spiele wurden gewonnen und der sichere zehnte Platz erreicht.

"So etwas wollen wir natürlich nicht noch einmal erleben", sagte Schöller gestern bei der Mannschaftsvorstellung, bei der auch mit Marcel Stern der neue Trainer vorgestellt wurde. Eigentlich war Stern, von dem sich der VfB Unzhurst im April einvernehmlich trennte, beim SVS als Co-Trainer vorgesehen. Doch die Beförderung kam unerwartet schnell. "Wir haben Marcel gefragt, ob er das machen würde. Die Entscheidung fiel schnell, aber für die laufende Runde wollten wir ihn noch nicht verpflichten. Wir wollten seine Position nicht mit dem Abstiegskampf belasten", so Schöller, der mit einer gewissen Neugier der neuen Runde entgegenblickt, die am 5. August mit der Partie beim Aufsteiger FV Würmersheim beginnt. Neugierig deshalb, weil die Mannschaft einer totalen Verjüngungskur unterzogen wurde. "Wir hoffen auf eine ruhigere Saison, in der sich die jungen Spieler weiterentwickeln können. Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben", hoffte Schöller. Insgesamt 13 Spieler konnten aus den eigenen A-Junioren gehalten werden, wenngleich die Abgänge von Yasin Tasli und Marvin Ludwig nach Oberachern sehr schwer wiegen. Schmerzhaft sind auch die Wechsel von Patrick Holl (SV Kuppenheim) und Georg Wachter (VfB Bühl). Außerdem beendeten die SVS-Urgesteine Marc Meier und Dimitri Bittner ihre Karrieren.

Auf der anderen Seite konnte aber eine Großbaustelle beseitigt werden, denn mit Simon Bartmann (SV Sasbachwalden) und Hugo Gries (eigene Jugend) wurden zwei starke Torhüter in den Kader aufgenommen. "Wir haben herbe Abgänge zu verkraften", stellte denn auch der frisch verheiratete Marcel Stern fest, der in den nächsten Tagen Vater eines Jungen werden wird ("Ich bin praktisch auf Abruf"). Der erfahrene 31-Jährige, der für den KSC in der A-Junioren-Bundesliga spielte und für den SV Linx (zweimal) und den SV Oberachern in der Oberliga kickte, hofft darauf, dass sich sein junges Team schnell in der Landesliga akklimatisiert. "Ich bin da nicht blauäugig, es wird schwierig werden und es wird Rückschläge geben. Aus ihnen müssen wir aber lernen. Die Mannschaft hat in den ersten drei Wochen schon sehr gut harmoniert, ist sehr ehrgeizig und sehr willig." Taktisch will sich Linksfuß Stern, ein Meister des ruhenden Balles, nicht in die Karten schauen lassen, wird aber wohl in der Abwehr spielen: "Stabilität durch eine kompakte Abwehr wird ganz wichtig sein. Ebenso ein gutes Passspiel." Das Ziel von Marcel Stern ist klar: "Wir wollen mit der neuen Mannschaft einen einstelligen Tabellenplatz erreichen."