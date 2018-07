Wettkampf- und Mentaltraining

Die Landeskaderschützen "Gewehr" des südbadischen Sportschützenverbands (SBSV) im Schüler- und Jugendbereich absolvierten einen dreitägigen Lehrgang, der in der Sportschule Steinbach und auf den Anlagen (Kleinkaliber und Luftgewehr) der Schützengilde Kuppenheim stattfand. Zwölf Schüler, Jugendliche und Junioren waren zu diesem Landeskaderlehrgang, welcher sechsmal im Jahr in Kooperation mit der Sportschule Steinbach stattfindet, eingeladen. Ergänzt werden die Kaderlehrgänge durch zwölf weitere Basislehrgänge in den einzelnen Schützenkreisen. Voraussetzung für die Aufnahme im Kader ist, dass die jugendlichen Schützen im Wettkampf die Disziplin 3-Stellung (Schüler LG und Jugend/Junioren KK) schießen.

Nach der Ankunft der Teilnehmer und der Begrüßung durch Lehrgangsleiter Hariolf Schmid standen am Abend noch zwei Stunden Luftgewehrtraining im Schützenhaus in Kuppenheim an.

Der Samstag begann bereits um 7Uhr mit einer Stunde Frühsport, Frühstück und anschließender Fahrt zum Schießstand. Die Kadermitglieder wurden durch den Mentaltrainer Richard Schröder direkt am Schießstand geschult und trainiert. Nach einer kurzen Mittagspause wurde zur Vorbereitung für die baden-württembergische Rangliste in Stuttgart-Ruit, für den Jugendverbandsrundenwettkampf in Frankfurt und die Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaften in München an den Schießständen in Angriff genommen.

Unterbrochen wurde der Schießbetrieb durch eine Theorieeinheit für die Wettkampfvorbereitung und das Wettkampftraining. Der lange Tag war aber noch nicht zu Ende, da nach dem Abendessen zwei Stunden Training zur Stärkung der allgemeinen Kondition auf dem Tagesprogramm stand.

Der Sonntag startete wieder mit Frühsport und mit der Fortsetzung des Schießtrainings mit dem Schwerpunkt Wettkampftraining. Das Schießtraining wurde durch die Trainer Manfred Reis und Wolfgang Boschenrieder gesteuert und durchgeführt. Gegen Mittag erfolgte die Abschlussbesprechung, bevor sich die Lehrgangsteilnehmer nach dem Mittagessen wieder auf den Heimweg machten. (red)