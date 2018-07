Doppelsieg für Jonas Falk Mit zahlreichem Edelmetall glänzten die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen U-16-Meisterschaften in Schutterwald. Bei hochsommerlichen Witterungsbedingungen erkämpften sich die Mittelbadener 22 Medaillen, davon zehn in Gold, neun in Silber und drei in Bronze. Besonders glänzen konnte Jonas Falk aus Baden-Baden mit zwei souveränen Sprintsiegen über 100 und 300 Meter. Der Sprinter vom SCL-Heel Baden-Baden trumpfte bereits als Vorlaufschnellster über 100 Meter in 11,62 Sekunden auf. Im Finale steigerte sich Falk dann auf beachtliche 11,54 Sekunden und distanzierte den Vizemeister um mehr als drei Zehntelsekunden. Seine zweite Goldmedaille konnte er am über 300 Meter genauso eindrucksvoll einfahren. In ebenfalls neuer Bestzeit von 37,10 Sekunden ließ er die Konkurrenz um mehr als eine Sekunde hinter sich. Einmal Gold und zweimal Silber brachte Jona Fruchtmann (SR Yburg Steinbach) mit nach Hause. Der M-15-Jugendliche steigerte sich beim Speerwurf auf 51,09 Meter und blieb damit als einziger über der 50-Meter-Marke. Beim Diskuswerfen sicherte er sich mit neuer Bestweite von 47,96 Metern ebenso die Vizemeisterschaft wie zuvor beim Kugelstoßen mit 14,28 Metern. Drei Medaillen gab es für seine Vereinskameradin Helen Baumgarten (W15). Über 300 Meter lief sie der Konkurrenz auf und davon und holte sich in 42,23 Sekunden souverän die Goldmedaille. Über 100 Meter musste sie trotz neuer Bestzeit von 12,57 Sekunden sich auf Rang zwei um drei Hundertstelsekunden geschlagen geben. Nochmals Silber gab es für Baumgarten mit der 4x100-Meter-Staffel des SR Yburg Steinbach. In dieser Staffel stand auch Hanna Altmann. Die hatte zuvor schon über 80 Meter Hürden mit 12,17 Sekunden Silber geholt und sich ebenfalls nur um drei Hundertstel geschlagen geben müssen. Anschließend konnte sie sich aber beim Dreisprung mit 11,17 Metern und fast einem halben Meter Vorsprung die Goldmedaille abholen. Die Staffel des SR Yburg wurde vervollständigt durch Karla Rathmer, die zudem Vierte im Fünfersprung wurde, und Ana-Paula Schmitz. Das Quartett kam hinter Mannheim (49,55) auf 50,24 Sekunden. Immer eine Bank im Kampf um die Medaillen sind die Hammerwerfer aus dem Kreisgebiet. Aaron Schalamon von der LAG Obere Murg holte sich bei den Jugendlichen M15 souverän mit starken 49,42 Metern den Titel. Auf Platz drei kam sein Vereinskamerad Paul Sischka mit 38,20 Meter vor Felix Beilharz (LAG) mit 36,74 Meter. In der Klasse M14 holte sich Mikail Özdemir (TG Ötigheim) den Sieg mit Bestweite von 40,48 Metern. Auch Julia Wörner (LAG) gewann ihren Hammerwurfwettbewerb bei den Mädchen W15 mit neuer Bestweite von 28,82 Metern. Zwei Medaillen gab es für die M-15-Jugendlichen aus dem Kreis beim Dreisprung. Tim Kilka (SR Yburg Steinbach) glänzte als Sieger mit einer starken neuen Bestweite von 12,51 Metern. Kevin Klyk (TV Gernsbach) holte Silber mit 11,73 Metern. Für den Gernsbacher war es bereits die zweite Vizemeisterschaft: Zuvor hatte er beim Weitsprung mit 6,07 Metern ebenfalls den zweiten Platz belegt. Seine Vereinskameradin Nadia-Zoe Schneider holte sich den Titel im Stabhochsprung W14, wo sie 2,10 Meter und 20 Zentimeter mehr als die Zeitplatzierten übersprang. Natalie Tschierske (Rastatter TV) musste sich beim Speerwurf W14 mit 35,63 Metern knapp geschlagen geben und belegte den Silberplatz. Silber und Bronze holten die W-15-Mädchen aus dem Kreis über 800 Meter. Lisa Merkel (SR Yburg Steinbach) sicherte sich in 2:21,83 Minuten die Vizemeisterschaft vor Sophia Seiter (TV Bühl) in 2:24,26 Minuten. Ebenfalls Bronze über 800 Meter bekam Moritz Merkel (Steinbach) für seine 2:14,62 Minuten. Als Viertplatzierte an einem Podiumsplatz vorbei schrammten vom SCL-Heel die Dreispringer Lilli Schneider (W15) und Manuel Engl (M15) sowie Jolien Ring (LG Hardt; W14) über 80 Meter Hürden. (rawo)

