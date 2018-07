Zuschauer sehen spannende Spiele Der SV Leiberstung veranstaltete am vergangenen Samstag das 1. Jörg-Ackenheil-Gedächtnisturnier in Gedenken an den 2017 verstorbenen, bekannten Schiedsrichter. Um 11 Uhr begann das hochklassig besetzte Turnier, um im weiteren Verlauf der Gruppenphase folgende Endplatzierungen auszuspielen: In der Gruppe A belegte der SV Leiberstung mit sechs Punkten den ersten Platz, gefolgt vom SV Weitenung, welcher nur auf Grund des schlechteren Torverhältnisses auf den zweiten Platz rutschte. Ausgeschieden sind der FC Varnhalt und der FC Lichtental. In der Gruppe B standen der Rastatter SC/DJK und SV Oberachern II am Ende punkt- und torgleich auf den ersten beiden Plätzen, was einen Losentscheid zur Folge hatte. Auf den beiden hinteren Plätzen landeten der SV Sinzheim und der VfB Bühl. Somit spielten im Halbfinale der SV Leiberstung gegen den SV Oberachern II und der SV Weitenung gegen den Landesligisten aus Rastatt. Die Gastgeber konnten sich nach einem Elfmeterschießen mit 8:7 gegen die Oberligareserve durchsetzen und die Rastatter Gäste rangen den Kreisligisten aus Weitenung knapp mit 1:0 nieder. Um 15 Uhr standen sich somit der SVL und der Rastatter SC/DJK im Finale gegenüber. Aufgrund der heißen Temperaturen einigten sich alle Beteiligten das Finale direkt im Elfmeterschießen zu entscheiden, welches der Landesligist mit 6:5 gewinnen konnte und somit der allererste Turniersieger wurde. Der SV Leiberstung wird alle Einnahmen des Tages an den Bühler Verein "Pallium e.V." spenden, der in Zeiten schwerer Krankheit, Sterben, Tod und Trauer wertvolle und hilfreiche Unterstützung für alle Beteiligten bietet. Außerdem wurde eine Spendenkasse aufgestellt, die ebenfalls gefüllt wurde. Des Weiteren erklärten sich im Vorfeld einige regionale Firmen bereit, das Turnier finanziell zu unterstützen. Daher geht der Veranstalter von einer angemessenen Spendensumme aus, die an diesem Tag zusammengekommen ist. In naher Zukunft wird es im Rahmen eines Heimspiels des SVL eine Scheckübergabe geben. (red)

