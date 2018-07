Jochen Uhrig knackt den Streckenrekord Während sich am Samstagnachmittag im Rheintal bei Temperaturen bis 30 Grad die Freibäder füllten, konnte man es im Höhengebiet bei schattigen 23 Grad durchaus aushalten. Dieses Temperaturgefälle mit zunehmender Höhe ist auch der Grund, weshalb der TV Bühlertal schon seit über 50 Jahren sein Volkslauf- und Marathonwochenende im Höhengebiet auf der Hundseck abhält. Beim Hauptlauf am Sonntagmorgen, dem 46. Schöck-Hornisgrinde-Marathon, kam neben der morgendlichen Frische noch eine leichte Bewölkung dazu, was die Bedingungen für die Marathonläufer weiter verbesserte. "Wer sind denn die Favoriten für den Marathon?", war eine Frage, die dem Organisationsleiter Karsten Weis häufiger gestellt wurde. Zumindest was das Feld der schnellsten Männer anging, konnte er dies aber lediglich mit einem Schulterzucken beantworten. Unter den angemeldeten Teilnehmern war keiner der Vorjahressieger vertreten und es hatte sich auch nicht, wie im Vorjahr mit Marcel Krieghoff, ein hochkarätiger Läufer angekündigt. Beim Blick in die endgültige Startaufstellung, man hatte ja die Möglichkeit, bis 30 Minuten vor Start nachzumelden, viel zunächst nur Rolf Wieland vom Rastatter TV ins Auge. Wieland ist ein bekannt schneller Mann in der Region. Ebenso hatte sich der Marathonsieger von 2011, Jacek Kurek, quasi ins Rennen eingeschlichen. Nachdem die erste der vier Runden absolviert war, zeigte sich ein Läufer bereits mit großem Vorsprung vor dem restlichen Feld, der für das angeschlagene Tempo erstaunlich locker lief. Ein Blick in die Starterliste offenbarte, dass es sich um Jochen Uhrig von der TSG Weinheim handelte. Nach kurzer Befragung des Internets konnte man sich vergewissern, dass er eine 2:25:31 als Bestleistung im Marathon stehen hat. Man durfte also davon ausgehen, dass er durchaus wusste, welches Tempo er anzuschlagen hatte. Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks spulte er alleine seine Runden ab. Als er nach 2:34:02 Stunden durchs Ziel an der Skihütte lief, bedeutete dies Streckenrekord auf dem neuen Vier-Rundenkurs. Und nicht nur das, er konnte auch die auf der alten Strecke im Jahr 2002 von Rainer Müller aufgestellte Bestzeit von 2:34:11 knacken. Einige Zeit verschnaufen konnte man dann im Zielbereich, bis mit immer noch hervorragenden 2:59:48 Rolf Wieland als letzter Läufer unter drei Stunden ins Ziel kam. Steffen Hohmann aus Meersburg (3:06:03) komplettierte das Stockerl. Bei den Frauen war mit der Elsässerin Katia Hirtz aus Niederbronn-les-Bains die Vorjahressiegerin gemeldet. Die Grande Nation hatte wohl am Sonntag "einen Lauf", so konnte es Hirtz ihren Landsmännern bei der Fußball-WM gleich tun und mit dem Pokal nach Hause fahren. Mit 3:17:01 war sie bei ihrem Start-Ziel-Sieg 19 Sekunden schneller als 2017. Anne Staeves aus Bonn kam in 3:37:15 auf Platz zwei, gefolgt von der Bühlertälerin Annika Kögel, die ihr Heimspiel in 3:48:29 auf Platz drei abschließen konnte. Den parallel stattfindenden Elf-Kilometer-Lauf gewann bei den Frauen Julia Kaftan (Black Forest Laktatvernichter) in 51:45 Minuten. Zweite wurde Simone Braun von "Wir sind eins" in 52:25. Dritte wurde die Vereinskollegin von Kaftan, Ramona Mast (55:56, ebenfalls Black Forest Laktatvernichter). Kooperation mit der Lebenshilfe Schnellster bei den Männern war Markus Deichelbohrer (Vitalhaus-Team Großweier) in 41:02, gefolgt vom Team-Kollegen Salvatore Corriere in 43:52. Platz drei ging an Timo Wagenbrenner vom Sponsor Schöck in 46:52. Geprägt war der Lauf vom Jubiläum, der Kooperation mit der Lebenshilfe unter dem Motto "Wir sind eins". Zum zehnten Mal setzten gut 130 Teilnehmer in einheitlichen Shirts ein Zeichen für die Solidarität und das Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap. Bei der Aktion "Rund um den Globus", einem virtuellen Staffellauf konnten 8935 Kilometer zurückgelegt werden. Da jeder Kilometer vom TV Bühlertal mit fünf Cent vergütet wurde, darf sich die Sportförderung der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern über 447 Euro freuen. Bleibt noch der Blick auf den Halbmarathon, der bereits am Samstag stattfand. Hier hießen die Sieger Mirko Appel vom VfL Wolfsburg (1:22:34) vor Anton Pashchenko in (1:25:17), Platz drei sicherte sich vom regionalen SC Önsbach Stefan Sauer in 1:25:24. Bei den Frauen setzte sich Carina Huber aus Ettenheim-Altdorf (1:32:35) auf der zweiten Runde von Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg/1:33:59) ab. Britta Müller (VfL Freudenstadt/1:36:47), Dauergewinnerin beim Halbmarathon und zwischenzeitlich bereits in der Klasse W55 startend, ließ den jüngeren Kolleginnen den Vortritt, sicherte sich aber wieder mit Platz drei ein weiteres Podium. (red)

