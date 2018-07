Südbadenligist schließt Kaderplanungen ab Die Vorbereitung der SG Muggensturm/Kuppenheim befindet sich seit zwei Wochen in vollem Gang. Vier Trainingseinheiten unter der Woche sowie Teambuilding-Maßnahmen und Testspiele an den Wochenenden sollen die Jungs auf die mit einem Heimspiel am 8. September beginnende Südbadenliga-Saison fit machen. Mit dabei ist auch der letzte Neuzugang Dominik Zaum. Der 19-jährige 2,05 Meter große Hüne soll die SGMK auf der Torwartposition einen Schritt nach vorne bringen. Zaum genoss in der Jugend eine sehr gute Ausbildung bei der SG Kronau/Östringen, ehe er erste Schritte im Männerbereich bei der HSG Ettlingen/Bruchhausen wagte. Bedingt durch sein Studium zog es Zaum an die Verwaltungshochschule nach Kehl, wo er seit einigen Monaten beim frischgebackenen Drittligateam in Willstätt mittrainiert. Um Spielpraxis zu sammeln, wurde durch die guten Verbindungen von Willstätt nach Muggensturm der Kontakt zu Zaum hergestellt und "nun sind wir froh, dass es mit diesem Wechsel geklappt hat. Dominik wird auch weiterhin einmal pro Woche das Torwarttraining in Willstätt, geleitet vom ehemaligen Bundesligatorhüter und MuKu-Spieler Hans-Peter Fries, besuchen und will bei uns die nötige Spielpraxis sammeln, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen", beschreibt Spielertrainer Niki Wagner die Situation. Pascal Duck hingegen zieht es zur SG Stutensee/Weingarten. Hiermit sind die Personalplanungen für die kommende Runde abgeschlossen, so die SG. (red)

