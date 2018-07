Rückkehr in den Alltag

Sinzheim

SVS: Ziel ist sorgenfreie Runde Sinzheim (red) - Nach der schwierigen vergangenen Saison, die fast mit dem Abstieg in die Bezirksliga endete, strebt Landesligist SV Sinzheim in der kommenden Runde unter Neu-Trainer Marcel Stern einen einstelligen Tabellenplatz an, hat aber einige Abgänge zu verkraften (Foto: toto).

Elchesheim

Elchesheim nun breiter aufgestellt Elchesheim-Illingen (red) - Fußball-Landesligist startet unter Neutrainer Christian Hofmeier mit einem breiteren Kader in die anstehende Saison. Insgesamt sechs Neuzugänge sollen dafür sorgen, dass das Ziel, zwischen 40 und 50 Punkte zu sammeln, erreicht wird (Foto: fuv).