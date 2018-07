Bühlertäler mischen nur verhalten mit Beim vorletzten Lauf des BaWü- und Beginners-Cup vor der Sommerpause konnten die Sportler des RSV aus Bühlertal nur bedingt ihr Können unter Beweis stellen. Der Racetrack in Betzingen bei Reutlingen, der in seinem Hindernislayout als einzigartig einzustufen ist, machte es den Bühlertälern schwer, vorn mitzufahren. Zu neunt angereist nahmen lediglich acht Fahrer am Renngeschehen teil. Aus gesundheitlichen Gründen brach Klara Bahrmann den Renntag nach den Trainings ab. Christoph Stahl, ebenfalls leicht angeschlagen, hatte bei den 9/10-jährigen Beginners seiner Konkurrenz nicht viel entgegenzusetzen und musste nach den Vorläufen das Feld räumen. Leon Kalender, der sich in einem Fahrerfeld mit ausnahmslos älteren Teilnehmern behaupten musste, erreichte die Vorläufe ebenso wenig. Mia Fährmann wurde bei den Lizenzmädels 11 und 12 Jahre Fünfte, genau wie Xenia Schenkel bei den Lizenzmädels 15+. Besser lief es bei Robin Kalender. In der Lizenzklasse der Jungs 15/16 Jahre zog er ins Finale ein, welches er an fünfter Stelle beendete. Drei Bühlertäler waren trotz allem auf Podestkurs: Elisa Fährmann bei den Lizenzmädchen 13/14 Jahre, Christian Bahrmann in der Cruiserklasse Senioren II sowie Gerhard Weck in der Cruiserklasse Senioren IV fuhren jeweils einen dritten Platz ein. 900 Kilometer südwestlicher, im südfranzösischen Sarrians in der Nähe von Avignon, stürzte sich Lilly Ochs ins Renngeschehen. Als eine von wenigen deutschen Starterinnen mischte sie im Fahrerfeld ordentlich mit. (red)

