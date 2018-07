Wie einst Ayrton Senna

Auf den ersten Blick haben Ayrton Senna, dieser wohl begnadetste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten, dessen Leben 1994 in den Betonmauern in Imola ein so jähes wie tragisches Ende fand, und der FV Ötigheim keine Gemeinsamkeit. Dabei sind beide wahre Experten - zumindest in Sachen Start-Ziel-Siege. Während der brasilianische Volksheld bei 19 Rennen in der Formel 1 vom Start bis zur Zieleinfahrt durchgehend geführt hatte, gab der FVÖ in der vergangenen Saison in der Kreisliga A, Staffel Nord, den Platz an der Sonne keine Sekunde, beziehungsweise keinen Spieltag, ab. Der verdiente Lohn: der Aufstieg in die Bezirksliga.

Dabei legte die Elf von Spielertrainer Oliver Herrmann - wie Ayrton Senna in seinen Boliden - einen perfekten Start hin. Zum Auftakt wurde der Aufsteiger FC Gernsbach mit 9:0 abgefidelt. Zwei weitere souveräne Siege folgten. Doch am vierten und fünften Spieltag geriet der FVÖ-Motor kurz ins Stottern. Ein Remis (2:2 gegen Hörden) und eine Niederlage (0:1 gegen Gaggenau) ließen die Konkurrenten wieder in den Windschatten gelangen. Doch der Tabellenführer zeigte Stärke und gab Gas. Vollgas. Bis zum Boxenstopp Anfang Dezember feierte die Herrmann-Elf neun Siege in Folge. Satte zwölf Punkte Vorsprung waren der Lohn. Die Zielflagge, der Aufstieg in die Bezirksliga, war somit schon zur Hälfte des Rennens in Sichtweise. Auch eine Schwächephase zu Beginn des Jahres, der Verfolger VFB Gaggenau kam bis auf vier Punkte heran, überstand der FVÖ souverän und hatte am Ende neun Zähler Vorsprung auf die Murgtäler.

"Wir haben uns während der Siegesserie im vergangenen Herbst in einen Rausch gespielt. Meine Jungs haben Blut geleckt und gesehen, was möglich ist. Sicherlich war das der Grundstock zur Meisterschaft", sagt Herrmann rückblickend. "Natürlich hatten wir auch Glück, dass wir in der Vorrunde von Verletzungen verschont geblieben sind. So musste ich nicht wechseln und das Team konnte sich immer mehr einspielen."

Ein weiteres Erfolgsrezept war die ausgeglichene Offensive der Telldörfer. Während Herrmann als Denker und Lenker das Spiel ordnete, trafen gleich drei Ötigheimer Offensivkräfte zweistellig. "Während Yannick Henkel (16 Saisontore, Anm. d. Red.) vor allem in der Hinrunde zündete, waren Marian Dürrschnabel (18 Treffer) und Gianfranco Riili (13 Tore) dagegen in der Rückrunde erfolgreich", so Herrmann, der jedoch betont, dass "alle Mannschaftsteile eine überragende Saison" gespielt haben.

Nach dem letztlich ungefährdeten Start-Ziel-Sieg in der A-Klasse wartet auf den FVÖ nun das Abenteuer Bezirksliga. "Viele meiner Jungs haben noch nie Bezirksliga gespielt. Allein das Anfahren neuer Sportplätze ist doch schon ein Anreiz", erklärt Herrmann, der mit einer sorgenfreien Runde und einem Mittelfeldplatz "rundum zufrieden" wäre. Schließlich sei das Bezirksoberhaus in der kommenden Runde sehr ausgeglichen besetzt. "Aus der Landesliga kommt niemand runter, die beiden Erstplatzierten haben die Liga verlassen. Da kann es schnell nach unten gehen, wenn mann zwei, drei Spiele in Folge verliert", warnt der FVÖ-Coach. Wichtig sei es, gut in die Runde zu kommen, die Euphorie mitzunehmen und schnell zu punkten. Dann, so Herrmann, könne es vielleicht sogar ein "guter Mittelfeldplatz" werden.

Wer den Spielertrainer jedoch kennt, weiß, dass der feine Techniker insgeheim immer nach dem Maximum strebt. Eben ganz wie einst Ayrton Senna.