Das Beste zum Schluss

Das Beste zum Schluss - das war die Motivation der Schwimmer des Rastatter TV beim Saisonabschluss am vergangenen Wochenende in Freiburg. Noch einmal wollten die Sportler auf Medaillenjagd gehen, was ihnen auch gelang. Bei den badischen Meisterschaften waren die besten Schwimmer aus Baden startberechtigt, die ihr Leistungsniveau auf vorherigen Wettkämpfen anhand erreichter Qualifikationszeiten nachweisen mussten. Insgesamt waren 32 Vereine mit 394 Wettkämpfern im technisch perfekt ausgerüsteten 50-Meter-Becken im Freiburger Westbad am Start. Es galt bei mehr als 1700 Einzel- und 28 Staffelstarts, die Schwimm-Champions im Badener-Land zu ermitteln.

Die Leistungssportler des RTV waren mit einer 18-köpfigen Gruppe angereist und mischten bei 56 Einzel- und vier Staffelstarts mit. Am Ende der Meisterschaften waren es sieben Medaillen und 19 persönliche Bestzeiten. Die Abiturientin Tara Walz (Jahrgang 1999) demonstrierte ihre Erfahrung und Stärke im Brustschwimmen und wurde zweifache Vize-Jahrgangsmeisterin über die 100-Meter- und die 200-Meter-Distanz. Cengiz Schroll (Jahrgang 2004) zeigte mit gleich drei Medaillen, dass auch er zu den besten Brustschwimmern gehört: Er wurde Vize-Jahrgangsmeister über 50 Meter und holte je eine Bronzemedaille über 100 Meter und 200 Meter.

Bronzemedaille für die Freistilstaffel

Luna Walz (Jahrgang 2002) tat es ihrer Schwester Tara gleich und konnte eine Bronzemedaille über 100 Meter Brust erschwimmen.

Eine Topleistung wurde durch die 4x100-Meter-Freistilstaffel der Frauen erzielt: Sophia Rothecker (Jahrgang 2002) und Bianca Erhard (Jahrgang 2003) lieferten gemeinsam mit den Schwestern Tara und Luna Walz Topzeiten ab und erkämpften sich überraschend die Bronzemedaille in der offenen Wertung hinter den starken Mannschaften aus Freiburg und Heddesheim.

Trainer Eugen Engelhardt zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge und blickt bei dem gezeigten Potenzial seiner Sportler hochmotiviert in die Zukunft. Die zurückliegende Saison mit den zahlreich absolvierten Wettkämpfen, dem Trainingslager und den unzähligen Trainingskilometern im Rastatter Bad hat seinen Schwimmern am Ende viel Kraft gekostet. Nichtsdestotrotz zeigten alle RTVler durchgehend eine hohe Motivation, Ehrgeiz und Einsatz für die Mannschaft, was mit zahlreichen Medaillen und etlichen neuen persönlichen Bestzeiten belohnt wurde - und das, obwohl für einige noch der erfolgreiche Schulabschluss stattgefunden hat. (red)