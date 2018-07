Südbaden hat die Nase vorn

Im Rahmen der Stuttgart-Beach-Open fand auf den Feldern des Olympiastützpunkts Stuttgart der Beach-Handball-Ländervergleich um den "Vier Motoren für Europa Cup" der Jahrgänge 2002 und jünger (männlich und weiblich) zwischen Baden, Südbaden und Württemberg sowie der französischen Partnerregion Rhone-Alpes statt.

Das Turnier war zugleich Sichtung für eine gemeinsame Baden-Württemberg-Auswahl, die Ende August in Nürnberg an der deutschen U-17-Meisterschaft im Beach-Handball teilnehmen wird.

Im Turnier der männlichen Jugend setzte sich in der Vorrunde der Handballverband Württemberg ungeschlagen gegen Südbaden, Baden und Rhone-Alpes durch. Im Spiel um Platz drei konnte Rhone-Alpes gegen Baden gewinnen. In einem hochklassigen und spannenden Finale hatte die Auswahl aus Südbaden knapp die Nase vorn und konnte sich gegen Württemberg in zwei Sätzen durchsetzen.

In der weiblichen Jugend wurde ein Dreier-Turnier mit Doppelrunde (Hin- und Rückspiele) gespielt. Am Ende konnte sich Südbaden in einem dramatischen Shoot-Out gegen Württemberg durchsetzen. Insgesamt gewannen allerdings die Württembergerinnen vor Südbaden und Rhone-Alpes und freuten sich über den Gewinn des Cups. (red)