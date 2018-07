Der FV Gamshurst feiert Renaissance

In der Saison 2007/08 spielte der FV Gamshurst noch im südbadischen Fußball-Oberhaus, war danach vier Jahre in der Landesliga vertreten, aber dann ging's Jahr für Jahr eine Klasse tiefer. In der Saison 2014/15 war der Dorfklub wieder dort angekommen, wo er einst in der in der Landesschau des SWR zu fragwürdigem Ruhm gekommen war - ganz unten, in der Kreisliga B.

Nach vier Abstiegen innerhalb von nur vier Jahren sagte sich Manfred Volz Weihnachten 2015, dass es so nicht weitergehen könne. Der ehemalige Spieler mutierte zum Teammanager und hauchte zusammen mit der Vorstandschaft dem in Gamshurst am Boden liegenden Fußball wieder neues Leben ein. Und ganz allmählich ging's aufwärts. Platz neun in der Saison 2014/15, Platz fünf 2015/16, Platz drei 2016/17 - und jetzt Platz eins sowie die damit verbundene Rückkehr in die Kreisliga A.

"Das war unser Saisonziel, allerdings wurden vor der Runde nicht wir, sondern der Absteiger SG Stollhofen/Söllingen als Topfavorit gehandelt. Umso schöner ist es, dass wir am Ende die Nase vorn hatten. Wir haben die Meisterschaft zünftig gefeiert, jetzt freuen wir uns auf die Kreisliga A", sagt Volz nicht ohne Stolz. Nur einmal hatte der Teammanager "ein bisschen Angst", dass der Traum vom Aufstieg noch platzen könnte: "Das war, als uns Uwe Grenner mitteilte, dass er im Januar auf Weltreise geht und uns somit nach der Winterpause als Torjäger und Co-Trainer nicht mehr zur Verfügung steht."

Doch es wurde nicht gehadert, sondern reagiert. In der Winterpause wurden mit Mohamed Houha und Claudio Serr zwei Stürmer geholt, Dennis Fessler und Yves Zeller (Elsass) zu Co-Trainern befördert. Übrigens unterbrach Grenner seine Weltreise und wirkte erstmals wieder beim Topspiel gegen die SG Stollhofen/Söllingen, das der FV Gamshurst mit 2:0 gewann, mit. Demnächst setzt der Globetrotter allerdings seine Weltreise fort, weshalb er sich auch beim FV Gamshurst als Spieler abgemeldet hat. Vater des Erfolgs ist Trainer Daniel Wayhoff, der mit dem FVG nun in seine dritte Saison geht. Der Elsässer schweißte die spielstarke "Multi-Kulti-Truppe" zu einer Einheit zusammen, die auch in der Kreisliga A Süd für Furore sorgen dürfte.

Beeindruckende Bilanz des Meisters

Die Erfolgsbilanz des FVG in der Dreierrunde der "Miniliga" (nur neun Mannschaften) ist jedenfalls beeindruckend. Platz eins mit zwölf Punkten Vorsprung auf die SG Stollhofen/Söllingen, 18 Siege, jeweils nur drei Unentschieden und Niederlagen, beste Defensive (24 Gegentore), torgeilste Offensive (86 Treffer in 24 Spielen) - das ist fürwahr meisterlich. Und ganz nebenbei stellte man mit Ali Maamar Kouadri (31 Saisontreffer) auch den Torschützenkönig der Liga. "Wir hatten eine richtig gute Trainingsbeteiligung und zum Glück wenig Verletzte", nennt Volz Gründe für den Erfolg.

Mittlerweile ist der Meisterschaftsrausch verflogen, jetzt läuft die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Runde, in der die Gamshurster in Hügelsheim beginnen und am Ende einen "guten Mittelfeldplatz" anstreben. Manfred Volz macht aber auch keinen Hehl daraus, dass der FV Gamshurst irgendwann einmal wieder in der Bezirksliga spielen will. Allerdings nicht um jeden Preis. Die Meistermannschaft wurde zwar mit Torwart Antoine Hechinger (Elsass), Karim Boucena (SV Fautenbach), Bonnano Cataldo (SV Obersasbach) und Hakim Youbi (A-Junioren SV Sasbach) punktuell verstärkt, aber der Kader ist noch immer recht dünn. Falls der FV Gamshurst vom Verletzungspech verfolgt würde, könnte er in Abstiegsnöte geraten - aber nur dann.