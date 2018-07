Marie Scholz schwimmt in Gold

Bühl

26. Bühler Schwimm-Meeting Bühl (red) - Anlässlich des 26. Bühler Schwimm-Meetings wird das Schwarzwaldbad am Samstag zum Schauort eines internationalen Kräftemessens. Über 400 Sportler aus verschiedenen Nationen gehen an den Start, darunter sind auch wieder einige Hochkaräter anzutreffen (Foto: TV Bühl). » Weitersagen (red) - Anlässlich des 26. Bühler Schwimm-Meetings wird das Schwarzwaldbad am Samstag zum Schauort eines internationalen Kräftemessens. Über 400 Sportler aus verschiedenen Nationen gehen an den Start, darunter sind auch wieder einige Hochkaräter anzutreffen (Foto: TV Bühl). » - Mehr

Bühl

Harte Arbeit zahlt sich aus Bühl (for) - Meistens sind sie im Wasser anzutreffen: Marie Scholz und Emely Kölmel schwimmen in der Leistungsgruppe des TV Bühl - sechsmal die Woche Training ist dort Pflicht. Nun zahlte sich die harte Arbeit aus: Die Mädchen können auf eine erfolgreiche Saison blicken (Foto: for). » Weitersagen (for) - Meistens sind sie im Wasser anzutreffen: Marie Scholz und Emely Kölmel schwimmen in der Leistungsgruppe des TV Bühl - sechsmal die Woche Training ist dort Pflicht. Nun zahlte sich die harte Arbeit aus: Die Mädchen können auf eine erfolgreiche Saison blicken (Foto: for). » - Mehr