Der TV Langenbrand ist das Maß der Dinge

Rastatt

Rastatt (red) - Der Jiu-Jitsu Kampfsportverein Rastatt trat am Wochenende mit sechs Judoka unter der Regie von Trainer Michel Balun bei den Bezirksmeisterschaften in Hockenheim - der höchsten Qualifizierung für Kämpfer unter zehn Jahren - an. (Foto: Jiu-Jitsu).

Gamshurst

Gamshurst (red) - In der Saison 2007/08 spielte der FV Gamshurst noch im südbadischen Fußball-Oberhaus, war danach vier Jahre in der Landesliga vertreten, aber dann ging′s Jahr für Jahr eine Klasse tiefer. Jetzt ist mit dem Aufstieg in die A-Klasse wieder Hoffnung in Sicht (Foto: toto).

Ötigheim

Ötigheim (rap) - Der FV Ötigheim marschierte in der vergangenen Saison in der Kreisliga A souverän vorneweg und feierte einen verdienten und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. In der Bezirksliga strebt die Elf von Spielertrainer Oliver Herrmann nun einen Mittelfeldplatz an (Foto: fuv/av).