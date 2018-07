TVL nicht zu schlagen

Traditionell wird am Austragungsort der deutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport ein Tag später oder früher der Wettbewerb für die Bundesliga der Mannschaften veranstaltet. Großer Unterschied zu den deutschen Meisterschaften (siehe Bericht auf dieser Seite) ist die Relativwertung des Gewichts der Teilnehmer: Bei der "normalen" Rasenkraftsportmeisterschaften startet jeder Sportler in "seiner" Gewichtsklasse und die Ergebnisse in den drei Disziplinen Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen werden nach einem festgelegten Schlüssel aus Alter und Gewichtsklasse (zum Beispiel bis 98 Kilogramm oder unter 77 Kilogramm) des Athleten umgerechnet. Daraus sich ergebende Punkte führen dann zu den Platzierungen.

Anders bei der Bundesliga der Männermannschaften. Dort versucht der Trainer Mannschaften aus vier Athleten zusammenzustellen, deren Ergebnisse dann durch das Gewicht der Mannschaft (berechnet bis maximal 106 Kilogramm) geteilt werden. Es gibt Stimmen, die diese Berechnung für deutlich fairer halten, als das sonst übliche Rasenkraftreglement. Auf jeden Fall ist es spannend zu sehen, wie sich die Mannschaftsergebnisse verschieben können.

In Dischingen, dem Austragungsort der diesjährigen Bundesliga-Wettkämpfe, war der TV Langenbrand mit zwei Mannschaften am Start. Insgesamt hatten sich in der gesamten Republik acht Mannschaften in Vorkämpfen für die Bundesliga qualifiziert. Der ersten Mannschaft (Corsin Wörner, Timo Mungenast, Simon und Philip Krieg) gelang es, sich in einem spannenden Wettkampf knapp vor die Konkurrenz aus Dischingen und Waiblingen zu setzen und damit den Bundesliga-Titel zu verteidigen, den sie bereits 2017 gewonnen hatten.

Mit 100,77 Punkten wurden sie Bundesliga-Meister, vor allem dank einer sehr guten Gewichtwurfleistung (23,14 Meter) von Kapitän Corsin Wörner. Auch die zweite Mannschaft aus dem Murgtal gab ihr Bestes und konnte sich noch im guten Mittelfeld der Bundesliga platzieren. Mit den Brüdern Leon und Bastin Wörner, Andreas Scherbarth und Hannes Morlock erzielte die Mannschaft TVL zwei mit 80,69 am Ende den sechsten Platz.(red)