Mit "ehrlicher Arbeit" zum Ziel

"Kampfschwein" Marc Wilmots war einer, "Iron Maik" Franz ebenso, ganz zu schweigen von "Mister Zweite Liga" Willi Landgraf. Die Rede ist von ehrlichen Fußball-Arbeitern. Sie waren beileibe keine Filigrantechniker, pflügten dafür aber mit ihren eingesprungenen Grätschen die Fußballplätze um, glänzten mit Leidenschaft, bedingungsloser Einsatzbereitschaft sowie Zweikampfstärke. Tugenden, die auch Matthias Frieböse immer wieder hervorhebt für seinen SV 08 Kuppenheim. Nur mit "ehrlicher Arbeit", so sein Credo, könne der SV 08 im harten Verbandsliga-Alltag bestehen.

Dies machte der 08-Trainer am Donnerstagabend bei der offiziellen Kadervorstellung nochmal deutlich: "Natürlich wollen wir auch in dieser Saison wieder den Klassenerhalt schaffen. Dies geht aber nur durch harte, ehrliche Arbeit auf dem Platz und gute Trainingsarbeit. Wenn wir uns auf dem Erreichten ausruhen, wird es schwer, in der Verbandsliga zu bestehen."

Frieböse weiß, wovon er spricht. In der vergangenen Saison schienen die Wörtelkicker fünf Spieltage vor Schluss bereits von den größten Abstiegssorgen befreit. Danach folgte eine Niederlagenserie, die Blau-Schwarzen mussten bis zum letzten Spieltag um den Ligaverbleib zittern. Doch das junge Team behielt die Nerven und rettete sich mit einem 5:1-Kantersieg in Auggen.

Nun sind die "jungen Wilden" - gepaart mit einigen alten Haudegen wie Thorsten Peter, Denis Kolasinac, Kapitän Faruk Karadogan und Armin Karamehmedovic - ein Jahr reifer. Verbandsligaerprobt sozusagen. "Natürlich haben meine Jungs jetzt eine komplette Verbandsligasaison hinter sich, wollen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen. Wenn wir hart arbeiten, es richtig gut läuft, ist vielleicht auch eine ruhige Saison ohne Abstiegssorgen drin", sagt Frieböse, der aber sofort relativiert: "Wir wissen aber, dass immer mal wieder eine Negativserie kommen kann, gerade bei einem jungen Team."

Dass der SV 08 in der kommenden Runde in ruhiges Fahrwasser gelangt, dazu wollen auch die Neuzugänge ihren Beitrag leisten. Zuvorderst Rückkehrer Steven Herbote, der vom Ligakonkurrenten 1. SV Mörsch kommt, sowie Torhüter Fabian Hegele (ebenfalls vom SVM). "Steven hat eine richtig starke Rückrunde in Mörsch gespielt. Wenn er das weiter abruft, ist er auch bei uns absoluter Leistungsträger", setzt Frieböse Hoffnungen auf den Rückkehrer. Ebenso sei Hegele "mit seiner ganzen Ausstrahlung ein Zugewinn auf der Torhüterposition". Dazu gesellen sich noch Patrick Holl (SV Sinzheim), der als schneller Stürmer für das Kuppenheimer Umschaltspiel zu einer wertvollen Waffe werden könnte, Sven Wittmann (FV Ötigheim), Samuel Kleber (FV Muggensturm) und Severin Greß (Rastatter SC/DJK). Zudem sollen einige der acht Jugendspieler, die in den Männerbereich kommen, mit der Ersten trainieren und Stück für Stück für an die Verbandsliga herangeführt werden.

Der erste Härtetest wartet auf den SV 08 am kommenden Samstag mit der Qualifikationsrunde zum südbadischen Pokal gegen den ambitionierten Bezirksligisten FV Baden-Oos. Eine Woche später startet die Elf im heimischen Wörtel gegen Aufsteiger FSV Rot-Weiß Stegen in die Saison.

Geht es nach dem Gusto von Matthias Frieböse, stehen gegen Stegen dann elf "Kampfschweine" auf dem Platz.