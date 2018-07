Zufrieden trotz Niederlage

Bühl

Marie Scholz schwimmt in Gold Bühl (red) - Die Schwimmsaison neigt sich dem Ende entgegen und als letzter Saisonhöhepunkt standen am vergangenen Wochenende die badischen Meisterschaften in Freiburg auf dem Programm - sehr erfolgreich für das Schwimmteam des TV Bühl (Foto: TVB).

Ötigheim

Ötigheimer Start-Ziel-Sieg Ötigheim (rap) - Der FV Ötigheim marschierte in der vergangenen Saison in der Kreisliga A souverän vorneweg und feierte einen verdienten und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. In der Bezirksliga strebt die Elf von Spielertrainer Oliver Herrmann nun einen Mittelfeldplatz an (Foto: fuv/av).

Freiburg

Das Beste zum Schluss Freiburg (red) - Am vergangenen Wochenende wollten die Schwimmer des Rastatter TV noch einmal auf Medaillenjagd gehen, was ihnen auch gelang. Bei den badischen Meisterschaften in Freiburg waren die besten Schwimmer aus Baden startberechtigt. (Foto: RTV).

Baden-Baden

Zwei Turniersiege im Gepäck Baden-Baden (red) - Eine Woche Sport und Kultur in Granollers bei Barcelona endeten für knapp 60 Talente des Südbadischen Handballverbands (SHV) mit reichlich Eindrücken. Außerdem können sich die vier Teams über zwei Turniersiege nach insgesamt 41 Spielen freuen (Foto: SHV).