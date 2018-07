Pumas drehen das Spiel

Ein spannendes Pokalfinale sahen über 850 Zuschauer gestern Nachmittag im Stadion an der Eichetstraße. Dramatik, Spannung und ein gedrehtes Ergebnis - das Endspiel um den ADAC-Motoball-Pokal hatte es in sich. Am Ende setzte sich der MSC Puma Kuppenheim mit 8:7 nach Verlängerung gegen den MSC Taifun Mörsch durch. Dabei vergab der Titelverteidiger aus Mörsch gleich zweimal einen Drei-Tore-Vosprung und musste sich so am Ende geschlagen geben.

Zur Halbzeit führten die Gäste aus Mörsch nach einem souveränen Auftritt mit 3:0. Manuel Fitterer (13.) und Patrick Palach (24., 34.) brachten den MSC Taifun klar nach vorne. Benjamin Walz sorgte in der 44. Minute für ein Kuppenheimer Lebenszeichen, als der Kapitän auf 1:3 verkürzte. Palach stellte im Gegenzug den alten Abstand wieder her. Trotzdem nahmen die Hausherren nun den Kampf an. Bis zum Viertelende verkürzte Walz mit zwei weitern Toren in der 49. und 60. Minute auf 3:4. Im letzten Viertel ging es hoch her: Fitterer erhöhte in der 63. Minute auf 5:3, Walz verkürzte eine Minute später, ehe Fitterer in der 67. Minute das 6:4 für Taifun Mörsch erzielte. Die letzten sieben Minuten verliefen aus Sicht der Gäste dramatisch: Erst war es wiederum Walz, der in der 73. Minute für Puma verkürzte, in der Schlussminute ließ Max Schmitt die Heimfans jubeln, als er den 6:6-Ausgleich erzielte.

Die Entscheidung musste also in der Verlängerung fallen. Hier zeigte dann der deutsche Meister die größere Entschlossenheit. Max Schmitt brachte seine Farben in der 81. Minute erstmals in Führung. Fitterer konnte drei Minuten später noch einmal ausgleich, aber der Puma krallte sich den Titel. In der 90. Minute traf Max Schmitt zum 8:7. Dabei blieb es bis zum Schluss.

"Ich habe trotz des Rückstands immer an meine Mannschaft geglaubt", so Puma-Trainer Holger Witzenbacher nach der Partie. "Meine Mannschaft hat diese Qualität, immer zurückzukommen und hat das heute eindrucksvoll gezeigt."

Vor dem Pokalfinale spielte die deutsche Jugendnationalmannschaft ihren letzten Test vor der Motoball-EM. Gegen den MSC Puma Kuppenheim gab es einen 14:0-Erfolg. "Ich habe komplett durchgetestet und alle Spieler hatten ihre Chance sich zu präsentieren. Meine Jungs sind vollmotiviert und im EM-Modus", freute sich Trainer Andreas Fiebig nach der Partie.