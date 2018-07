20 000 Kilometer über das Meer Angus Lamin aus Melbourne ist seit einigen Tagen auf Europatour - sein Ziel: das 21. Unterwasser-Rugby-Turnier um den Malscher Storch. Lamin ist ein Protagonist der australischen UW-Rugby-Szene und begann seine bis Oktober andauernde und 20000 Kilometer umfassende Tour in Malsch. Zehn Teams aus Mitteleuropa trafen sich dort zum Vergleich und zum Ermitteln des "Storchengewinners". Als Gastspieler konnte Lamin bei der Spielgemeinschaft Langenfeld-Mülheim einen Eindruck von der deutschen Topszene in dieser Wassersportart gewinnen. Platz vier war am Ende das Ergebnis. Der Australier war sichtlich überrascht, mit welchen freundschaftlichen Umgangsformen die Mannschaften untereinander agierten. Das Turnier gewann, wie nicht anders erwartet, der deutsche Meister vom TC Bamberg, der sich im Finale 2:0 gegen die deutsche Juniorenauswahl durchsetzen konnte. Der Frust der bis zum Finale siegreichen Junioren, die sich auf die Weltmeisterschaft im Oktober vorbereiten, dauerte nur wenige Minuten - man hatte immerhin gegen ein absolutes Topteam das Nachsehen gehabt. Platz drei erreichte die tschechische Nationalmannschaft nach einem souveränen 3:0-Erfolg gegen die SG Langenfeld-Mülheim. Gastgeber TSV Malsch musste sich nach einem klaren 4:0 gegen den SV Böblingen mit Platz fünf begnügen. Mit demselben Resultat gegen Österreich sicherte sich DUC Darmstadt Platz sieben. Schließlich konnte der deutsche Vizemeister der Frauen vom UC Langen, verstärkt durch einige Männer-Nationalspieler, Platz neun gegen das Team des TC Bad Brückenau sichern. Das Sommerturnier des TSV Malsch hat sich zum absoluten Szene-Treff entwickelt, bietet doch das Freibad der Gemeinde Malsch ideale Bedingungen. Die Wassertemperatur ist auch bei Regenwetter mit 27 Grad ausreichend für die empfindlichen Leistungssportler. Die Turnierteilnehmer können auf dem Badgelände zelten und werden durch das Catering-Team des Tauchsportvereins Malsch bestens versorgt. Und wer weiß: Vielleicht sehen sich Angus Lamin und einige der Nationalspieler des TSV Malsch ja im Sommer 2019 bei der Weltmeisterschaft im steirischen Graz wieder. Dann allerdings wird es schwer für die Aussies gegen die deutsche Nationalmannschaft. (red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben