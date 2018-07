Bis das Handtuch fliegt Sieben junge Bühler Wettkämpfer des Kampfsportteams Bühl-Rastatt waren erfolgreich auf dem Newcomer-Turnier der World Kickboxing Union (WKU) in Offenburg. Die erfahrene Jenny Dahlström stand den jungen Kämpfern als Coach und Betreuerin zur Seite. Mit 250 Startern aus ganz Süddeutschland war das Turnier gut besucht und alle Teilnehmer hatten mehrere Gegner in der jeweiligen Klasse. Als erste musste Fabienne Braun in der Klasse "Pointfighting +60 Kilo Jugend weiblich" auf die Kampffläche. Die Vorkämpfe meisterte sie ausgezeichnet. Im Halbfinale traf sie auf eine deutlich größere Gegnerin, was sie jedoch völlig kalt ließ und einen Punkt nach dem anderen sammelte. Verdient zog Braun ins Finale ein. Dort lieferte sie sich einen spannenden Kampf, bei dem sich beide Kämpferinnen nichts schenkten. Leider konnte Braun das Finale am Ende nicht für sich entscheiden, wurde aber mit guten Leistungen Zweitplatzierte. Als nächster ging Luka Radic an den Start. In der Klasse "männliche Jugend -45 Kilo" traf auch er im Halbfinale auf einen größeren Gegner. Durch seine starken Kicks konnte Radic diesen sichtbar einschüchtern und gewann das Halbfinale. Im Finale ließ er sich den Sieg nicht mehr nehmen und gewann mit deutlichem Vorsprung seine Klasse. In der Klasse Pandapointfighting werden die Kinder nach Größe eingeteilt. Jeder hat einen Kampf, wodurch kindgerechte Erfahrungen gesammelt werden können. Melina Lorenz konnte hier mit schönen Faust- und Kicktechniken den Kampf mit 4:1 Punkten gewinnen. Enrica Graf, die erst wenige Wochen Kickboxen trainiert, konnte sich bei ihrem ersten Turnierstart in der Klasse "Girls-Kids -150 cm" überzeugend bis ins Halbfinale vorkämpfen, musste da aber ihrer Nervosität Tribut zollen und verlor, trotz guter Leistung mit 6:8 Punkten. Im Kampf um Platz drei konnte sie sich aber durchsetzen. Zum Schluss warf der Trainer ihrer Gegnerin gar das Handtuch, so dass sie mit Technischem K.o. gewann. Max Lorenz kämpfte auch in der Klasse "Kids -150cm". Hier traf er im Halbfinale auf einen lokalen Konkurrenten aus Offenburg. Mit überlegten Fausttechniken und Sidekicks sicherte er sich den Finaleinzug. Motiviert von den bisherigen Leistungen hatte sein Gegner keine Chance und gewann seine Klasse. Gleich darauf war Emilian Lorenz in der Klasse "Kids-Boys -160cm" an der Reihe. Im Halbfinale hatte auch er einen Gegner aus Offenburg gegenüber. Diesem brachte der Heimvorteil nichts, denn Emilian legte los wie die Feuerwehr und gewann mit 14:1 Punkten überlegen. Auch das Finale gewann er mit 11:1 Punkten deutlich. Als letzter musste Labinot Stublla in der Klasse "Kids-Boys Pointfighting +160 cm" antreten, wo er sich ins Finale kämpfte. Beide Gegner waren hier auf Augenhöhe und schenkten sich nichts, was dazu führte, dass die Punkte hin und her wechselten. Durch eine Unachtsamkeit verschenkte Stublla am Ende den Sieg, wurde aber immerhin Zweiter. Melina Lorenz und Emilian Lorenz starteten zusätzlich beim Parcours. Hier geht es darum, so schnell wie möglich die Hindernisse korrekt zu überwinden. Beide konnten dabei Pokale mit nach Hause nehmen, da sie zu den Schnellsten gehörten. Mit insgesamt vier ersten, zwei zweiten und einem dritten Platz zeigte sich Coach Jenny Dahlström mehr als zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge. Es war deutlich zu sehen, dass die vielen Trainingseinheiten zu deutlichen Verbesserungen seit dem vergangenen Wettkampf geführt haben und die jungen Kämpfer sich gesteigert hatten. (red)

