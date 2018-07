RTV-Schwimmer räumen in Eggenstein ab

Bühl

Marie Scholz schwimmt in Gold Bühl (red) - Die Schwimmsaison neigt sich dem Ende entgegen und als letzter Saisonhöhepunkt standen am vergangenen Wochenende die badischen Meisterschaften in Freiburg auf dem Programm - sehr erfolgreich für das Schwimmteam des TV Bühl (Foto: TVB). » Weitersagen (red) - Die Schwimmsaison neigt sich dem Ende entgegen und als letzter Saisonhöhepunkt standen am vergangenen Wochenende die badischen Meisterschaften in Freiburg auf dem Programm - sehr erfolgreich für das Schwimmteam des TV Bühl (Foto: TVB). » - Mehr

Freiburg

Das Beste zum Schluss Freiburg (red) - Am vergangenen Wochenende wollten die Schwimmer des Rastatter TV noch einmal auf Medaillenjagd gehen, was ihnen auch gelang. Bei den badischen Meisterschaften in Freiburg waren die besten Schwimmer aus Baden startberechtigt. (Foto: RTV). » Weitersagen (red) - Am vergangenen Wochenende wollten die Schwimmer des Rastatter TV noch einmal auf Medaillenjagd gehen, was ihnen auch gelang. Bei den badischen Meisterschaften in Freiburg waren die besten Schwimmer aus Baden startberechtigt. (Foto: RTV). » - Mehr

Karlsruhe

Olympia 2020 als großes Ziel Karlsruhe (for) - 14 junge Olympiahoffnungen aus verschiedenen Sportarten gibt es derzeit in Karlsruhe - sie alle zählen zu den Besten und wollen bei den Spielen 2020 in Tokio dabei sein. Am Donnerstag wurden sie in den Räumen der Stadtwerke Karlsruhe vorgestellt (Foto: Fortenbacher). » Weitersagen (for) - 14 junge Olympiahoffnungen aus verschiedenen Sportarten gibt es derzeit in Karlsruhe - sie alle zählen zu den Besten und wollen bei den Spielen 2020 in Tokio dabei sein. Am Donnerstag wurden sie in den Räumen der Stadtwerke Karlsruhe vorgestellt (Foto: Fortenbacher). » - Mehr