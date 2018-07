RSV-Nachwuchs mit guten Leistungen

Gleich zwei Großereignisse fanden am Wochenende statt. Während im saarländischen St. Ingbert die Mountainbiker auf Titeljagd um den deutschen Meistertitel gingen, wurden in Köln die deutschen Meisterschaften für U17 und U15 im sogenannten Omnium auf der Radrennbahn ausgetragen. Bei beiden Wettbewerben konnten die Nachwuchssportler des RSV Edelweiss Kartung, Sunny Geschwender und Jan Rinklef, gute Ergebnisse erzielen.

Geschwender kämpfte am Samstag in St. Ingbert bei den deutschen Meisterschaften in der olympischen Cross-Country-Disziplin. Sie reiste als Mitfavoritin ins Saarland. Seit 2015 konnte Geschwender bei den deutschen Meisterschaften immer unter die besten fünf ihrer Altersklasse fahren - 2016 wurde sie sogar deutsche Meisterin der U-15-Klasse weiblich. Auch in der bisherigen Saison 2018 konnte sie sich in der bundesweiten Nachwuchssichtung (Nachwuchs-Bundesliga) immer wieder unter den besten ihres Jahrgangs platzieren und liegt in der Gesamtwertung aktuell auf Platz vier.

Auf der technisch wie konditionell anspruchsvollen Strecke in St. Ingbert bestätigte Geschwender ihre Ambitionen und setzte sich direkt nach dem Start in einer dreiköpfigen Spitzengruppe vom Feld der Verfolgerinnen ab. Zwischenzeitlich konnte sie sogar die Führung übernehmen. Im weiteren Rennverlauf schlossen jedoch weitere Mitfavoritinnen zur Spitzengruppe auf und es entwickelten sich spannende Positionskämpfe. Im letzten Drittel wurde deutlich, dass an diesem Tag keine mit Luisa Daubermann vom VC Lechhausen mithalten konnte. Sie sicherte sich den deutschen Meistertitel vor der ebenfalls für den bayerischen Verband fahrenden Sina van Thiel vom RSC Kempten. Geschwender zeigte mit einer couragierten Leistung in der letzten Runde, dass sie nicht umsonst zu den Mitfavoritinnen zählte. Mit Platz drei sicherte sie sich die erhoffte Bronzemedaille.

Während Geschwender hauptsächlich bei den MTB-Rennen in der olympischen Disziplin Cross-Country für Erfolge sorgt, ist ihr Vereinskamerad Jan Rinklef bei Straßenrennen und Bahnrennen erfolgreich. Rinklef startete in Köln bei den deutschen Meisterschaften U17 und U15. Zur Austragung kamen hier 100-Meter-Zeitfahren mit fliegendem Start, 500-Meter-Zeitfahren, 2000-Meter-Zeitfahren/Einerverfolgung und das Ausscheidungsfahren. In der Gesamtwertung belegte Rinklef bei seiner ersten nationalen Meisterschaft auf der Bahn einen guten zehnten Platz. Zum Abschluss der Bahn-DM wurde noch ein Sichtungsrennen zur Bildung des Bundesnachwuchskaders für 2019 durchgeführt.

Rinklef mit seinem Partner Hannes Öchsler vom Radsportteam Kraichgau aus Bruchsal gewannen die 50-Rundenjagd auf der 250-Meter-Holzbahn mit der Höchstpunktzahl. Für beide Sportler ging es eigentlich nur darum, Erfahrung zu sammeln. (red)