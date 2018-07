Wiederholungstäter FVS Von Frank Vetter Der FV Sandweier hat es wieder getan, der Pokal bleibt im eigenen Wohnzimmer sozusagen. Der FVS hat im Rahmen seines Sportfestes den Hatz-Cup gewonnen. Der Cupverteidiger schlug den Bezirksligisten FV Bad Rotenfels in einem torreichen Finale um den Wanderpokal mit 4:2. Das Spiel um Platz drei entschied der FV Iffezheim mit einem 1:0-Sieg über den TuS Hügelsheim für sich. Bei sehr hohen Temperaturen traten die Finalisten am Montagabend zu zweimal 40 Minuten an. Der Bezirksligist aus Bad Rotenfels kam wesentlich besser ins Spiel als die Sandweierer A-Klasse-Vertreter, erarbeiteten sich einige Chancen. Folgerichtig traf Dennis Heutle nach einer Freistoßverlängerung zentral von der Strafraumlinie aus zum 1:0- Führungstreffer. Weitere Chancen folgten, ehe die Gastgeber in der 26. Minute nach mehreren Versuchen durch Samuel Heck den Ausgleich erzielten. Das Tor schien den Cupverteidiger zu beflügeln, von der anfänglichen Rotenfelser Überlegenheit war nichts mehr zu sehen. Salem Sayah war es dann in der 39. Minute, der von links abzog und für den 2:1- Pausenstand sorgte. Wer nun jedoch geglaubt hatte, dass sich die Murgtäler im zweiten Spielabschnitt besser präsentieren würden, der sah sich enttäuscht: Nach einem kapitalen Ballverlust vor dem Strafraum war es wieder Sayah, der kurz nach Wiederanpfiff souverän zum 3:1 traf. Der SV Sandweier war offenbar auf den Geschmack gekommen, und Manuel Herr erhöhte in der 50. Spielminute mit einem sehenswerten Lupfer über Gästetorwart Mario Boh zum verdienten 4:1. Der FV Bad Rotenfels wollte sich offenbar nicht völlig demontieren lassen und zeigte bemerkenswerte Lebenszeichen, erspielte sich Chance um Chance. Eine davon nutzte Yannick Hinkelmann und verkürzte kurz vor dem Schlusspfiff zum 4:2-Endstand. Der FV Sandweier hat den Hatz-Cup auch in dieser Höhe verdient verteidigt und darf sich neben dem Pokal auch über das Preisgeld in Höhe von stattlichen 500 Euro freuen. Befürchtungen aus Sandweierer Kreisen, dass der Hatz-Cup wegen des Verkaufs der Hatz-Monninger bisherigen Aktienmehrheit in Zukunft gefährdet sein könnte, zerstreuten Vertreter der Karlsruher Brauerei auf BT-Nachfrage.

