Muggensturm hält sich wacker

Kuppenheim



SV 08: Ziel ist der Klassenerhalt Kuppenheim - Nachdem der Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim in der vergangenen Saison den Klassenerhalt am letzten Spieltag erreicht hatte, lautet auch in der kommenden Runde das Ziel Ligaverbleib, wie Trainer Matthias Frieböse bei der Kadervorstellung erklärte (Foto: fuv).