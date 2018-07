Ein guter Start soll her

Karlsruhe



KSC verlängert mit Trainer Schwartz Karlsruhe (sid) - Kurz vor dem Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga hat der KSC den Vertrag mit seinem Coach Alois Schwartz (Foto: GES) vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier besitzt nun bis 2020 Gültigkeit. Am morgigen Freitag (19 Uhr) startet der KSC in Braunschweig in die Saison.