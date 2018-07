Kapitän geht von Bord: Yanagida nach Polen

Der japanische Nationalspieler Masahiro Yanagida hat - wie schon seit längerer Zeit erwartet - den Volleyball Bisons Bühl den Rücken gekehrt und wird künftig beim polnischen "Plus-Ligisten" Cuprum Lubin auf Punktejagd gehen. Das gab der Bundesligist gestern bekannt und verkündete gleichzeitig die Verpflichtung des zum erweiterten Kader der US-Nationalmannschaft gehörenden Jake Arnitz, der Yanagidas Position auf Außen/Annahme übernehmen soll. Der 2,01 Meter lange, aus Kalifornien stammende US-Amerikaner war bisher in der Mannschaft der Uni Los Angeles aktiv und war einer der erfolgreichsten College-Spieler in der abgelaufenen Saison. Ob er die großen Fußspuren, die Yanagida hinterlassen hat, füllen kann, bleibt abzuwarten.

"Natürlich hätten wir mit ihm noch gerne die zweite, vereinbarte Saison gearbeitet, aber andererseits verstehen wir Masas Ambitionen", zeigte Bühls Manager Manohar Faupel Verständnis für die Wechselwünsche des Japaners. Vor allem mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Peking will sich Yanagida weiter verbessern und sieht hierfür in der extrem starken polnischen Plus-Liga die besten Chancen. Bühls Trainer Ruben Wolochin sieht den Wechsel seines Ausnahmespielers natürlich mit gemischten Gefühlen. "Ich liebe die Art, wie Masa spielt, wie er seine Dynamik, aber auch gleichzeitig seine Spielübersicht nutzt. Er ist stark in der Abwehr und clever im Angriff, selbst gegen einen großen Dreierblock." Als Kapitän habe er das junge Bühler Team hervorragend angeführt. Dass Masa sich nun in einer stärkeren Liga weiter entwickeln will, sei aber verständlich und auch Beleg für die gute Arbeit, die in Bühl und in der Bundesliga geleistet werde.

Für Bühl geht Yanagidas Abschied natürlich auch mit einem enormen Bedeutungsverlust einher, der Japaner hatte mit seiner riesigen Fangemeinde in Sachen Aufmerksamkeit eine völlig neue Dimension eröffnet. Die Bühler Spiele wurden weltweit gestreamt und von den bis zu 500000 Folowern des Japaners verfolgt. Trotzdem sieht man den Abgang des Japaners auch als Chance, vom Gegner künftig schwerer ausrechenbar zu sein. Ohne den Ausnahmekönner auf der Außenbahn wird Wolochin gar nichts anderes übrig bleiben, als die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. Was um so schwerer wird, da Bühl neben Yanagida (Platz sechs unter den Punktesammlern der Liga), mit Iurii Kruzhkov (Platz zehn) und Magloire Mayaula (Platz 32) zwei weitere Top-Scorer ersetzen muss. Mayaula gehörte mit 118 Punkten bei 204 Versuchen zudem zu den effizientesten Spielern der Liga. Die Aufgabe Wolochins wird dadurch nicht leichter, zumal die Mannschaft weiter verjüngt wurde. Große Hoffnungen lasten dabei auf dem erst 19-jährigen Argentinier Bruno Lima, der sowohl auf Außen wie auch auf der Diagonalen einsetzbar ist, sowie auf Rückkehrer Akhrorjon Sobirov, der sich zum Anführer der jungen Bison-Herde mausern könnte. Trainingsbeginn ist am 13. August. (win)