Schweißtreibendes Abenteuer

Die Spieler des TVS Baden-Baden sind derzeit kräftig am Schwitzen - und das liegt in erster Linie nicht an der brütenden Hitze, die Mittelbaden aktuell im Würgegriff hält. Vielmehr ackern die Handballer aus Sandweier seit mehr als fünf Wochen für die neue Saison in der dritten Bundesliga. Grundlagenausdauer, Krafttraining, Athletikübungen brachten den Aufsteiger dabei zum Transpirieren. Gestern Abend stand aber eine willkommene, weil weniger schweißtreibende Einheit auf dem Programm: Die offizielle Teamvorstellung samt Mannschaftsfoto sowie Sponsorentreffen.

Und bei der angenehmen Abwechslung gab es obendrein gleich noch ein paar angenehme Worte zu vernehmen: "Baden-Baden ist richtig stolz!", sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die es sich in den Räumlichkeiten des TVS-Hauptsponsors Volksbank Baden-Baden Rastatt nicht nehmen ließ, das sportliche Aushängeschild der Kurstadt kräftig zu loben. Das Stadtoberhaupt gab den Handballern zugleich die Marschroute für die neue Saison vor: "gut spielen!"

Dafür ist in erster Linie das Trainerteam um Ralf Ludwig gefragt. Mit dem Stand der Vorbereitung ist der Chefcoach zufrieden, in den verbleibenden vier Wochen bis zum Rundenstart gegen den Rivalen und Mitaufsteiger TV Willstätt am Freitag, 24. August, steht das Feintuning an. In der letzten Vorbereitungswoche will Ludwig - wie immer in Absprache mit dem Team - das Saisonziel festlegen. Vorab versprach er: "Wir werden jedes Spiel mit großer Leidenschaft und kämpferischer Einstellung angehen." In wie viele Punkte sich das in der Zweiklassengesellschaft dritte Liga - sechs Teams agieren laut Ludwig unter Profibedingungen, der Rest begegnet sich auf Augenhöhe - ummünzen lässt, ließ der Trainer bewusst offen.

Dass es beim "Abenteuer dritte Liga" (TVS-Vorsitzende Karin Fierhauser-Merkel) mehr Niederlagen geben wird, als zuletzt in der Meistersaison in der Oberliga, steht außer Frage. Zumal mit Kapitän Franz Henke, Spielmacher Daniel Grimm und Niklas Jolibois, der erst in der Rückrunde wieder zum Team stoßen wird, tragende Säulen nicht mehr oder vorerst nicht zur Verfügung stehen. Doch der TVS hat seine Hausaufgaben gemacht und insgesamt vier Neuzugänge verpflichtet, denen Trainer Ludwig "ein sehr gutes Niveau" bescheinigt.

Das gilt in besonderem Maß für Julian Schlager (22). Der Ex-Muggensturmer ist für den linken Rückraum vorgesehen und hat in der kurzen Zeit beim TVS bereits bleibenden Eindruck hinterlassen. "Ich gehe davon aus, dass er uns wahnsinnig weiterhelfen wird", ist der Mannschaftsverantwortliche Simon Riedinger voll des Lobs. Ähnlich euphorisch verlief die Vorstellung von Han Völker (18). Der Linkshänder hat aufgrund einer zehnwöchigen Asienreise - unter anderem im Himalaya-Massiv - erst wenige Trainingseinheiten absolviert, doch die hohe Veranlagung des ehemaligen A-Jugend-Bundesligaspielers aus Pfullingen, der künftig in Karlsruhe studiert, ist laut Riedinger allgegenwärtig.

Gestern nicht mit dabei war Maximilian Vollmer. Der 24-jährige Neuzugang von der SG Heidelsheim/Helmsheim, der in jungen Jahren auch in DHB-Auswahlteams wirbelte, soll künftig als Spielgestalter auf der Mitte-Position fungieren. Das hat bei den bisherigen Tests schon gut funktioniert. Ein alter Bekannter in der Sandweierer Rheintalhalle ist derweil Max Mitzel. Nach einem einjährigen Gastspiel beim Drittligisten TGS Pforzheim ist der Linksaußen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt und mit seinen 27 Jahren "im besten Handball-Alter", wie Riedinger betont.

Dennoch wird auch er heute Morgen seine Knochen gespürt haben, denn nach den Foto- und Sponsorenterminen bat Trainer Ludwig doch noch zu einer Einheit in die Halle. Es wurde also doch noch geschwitzt.