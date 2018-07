Sportliches Abenteuer: 113 Kilometer durch Afrika

1,9 Kilometer durch das offene Meer kraulen, in Windeseile den klatschnassen Neoprenanzug vom Körper streifen, aufs Rad schwingen, 90 Kilometer lang in die Pedale treten und sich dann die letzten 21,1 Kilometer mit den noch vorhandenen Kräften zu Fuß bis ins Ziel schleppen - insgesamt sind das 113 nervenaufreibende Kilometer oder umgerechnet 70,3 Meilen Triathlon - in anderen Worten: Das ist die "Ironman 70.3-Weltmeisterschaft". Mittendrin, statt nur dabei: der Muggensturmer Moritz Konrath.

Der Sportwissenschaftler hat sich im Juni für die Weltmeisterschaft, die im September in Südafrika stattfindet, qualifiziert. Der Ironman 70.3 ist mit seinen 113 Kilometern so etwas wie der kleine Bruder des Ironmans in Hawai mit seiner vollen Distanz von 226 Kilometern.

Mehr als 6000 Athleten werden bei der halben Triathlon-Distanz in Südafrika erwartet, heißt es in einer Ankündigung. Teilnehmer können sich bei einem der mehr als 100 globalen Ironman 70.3-Rennen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Australien, China, Spanien, Südafrika, Schweden und in ganz Nord- sowie Südamerika qualifizieren.

Konrath ist einer davon. Nach mehreren Triathlon-Rennen, unter anderem in Gran Canaria und Mallorca, ergatterte der 31-Jährige in der Schweiz eines der begehrten Teilnahme-Tickets für Afrika. Dabei musste er nicht nur während des Wettbewerbs Nervenstärke zeigen: "Nachdem man das Ziel durchlaufen hat, vergehen mehrere Stunden, bis man tatsächlich weiß, ob man sich freuen kann", erinnert sich der Triathlet. Die Veranstalter vergeben bei den einzelnen Rennen Startplätze, sogenannte Slots für die Weltmeisterschaft. Bis die Entscheidung verkündet wird, heißt es zittern und hoffen - das kann teilweise bis in die Abendstunden andauern.

"Die Spannung war kaum auszuhalten", sagt Konrath kopfschüttelnd. Umso erlösender das Gefühl, als endlich sein Name aufgerufen wurde. Denn damit stand fest, dass der Muggensturmer tatsächlich zum Nelson Mandela Bay, dem Schauplatz der Titelkämpfe, reisen wird.

Großen Respekt vor der Wasserstrecke

Dort startet er von Port Elizabeth mit dem Sprung ins kühle Nass. 1,9 Kilometer muss er sich durch den Indischen Ozeans kämpfen, bis er schließlich zu seiner Lieblingsdisziplin, dem Radfahren, übergehen kann. Der Streckenverlauf ist bisher noch unbekannt. Dennoch muss sich Konrath um die zweite Disziplin wohl am wenigstens Sorgen machen, denn auf dem Bike fühlt sich der 31-Jährige "am wohlsten". Hier liegen die Ursprünge seiner sportlichen Karriere. Mit Schwimmen und Laufen begann er erst später. Nicht nur deshalb hat der Sportler großen Respekt vor der Wasserstrecke. Die größte Herausforderung liege darin, sich im offenen Gewässer zu orientieren. "Im Becken kann ich mich im klaren Wasser gut an den Kacheln orientieren. Im Meer gibt es solche Richtungsweiser nicht", erklärt der Athlet. Gerade bei starkem Wellengang sei es schwer, auf einem möglichst geraden Weg zu schwimmen. Man müsse die Atemtechnik deshalb so anpassen, dass man hin und wieder den Kopf komplett aus dem Wasser heben und geradeaus schauen kann. Um das zu üben, trainiert Konrath im Sommer oft im Baggersee.

Allerdings kann er nicht zu viel Zeit für das Schwimmen aufwenden, denn auch die anderen Disziplinen und Krafteinheiten dürfen im Training nicht zu kurz kommen. Als Inhaber eines Sportstudios ist das nicht immer einfach. Aus eigener Erfahrung weiß Konrath, dass es eine Menge Ehrgeiz und Disziplin erfordert, den Extremsport und den Beruf unter einen Hut zu bringen. Große Partys am Wochenende "sind in der Regel tabu", denn an den freien Tagen stehen meist die großen Trainingseinheiten an.

Mit einem Mannschaftssport wie Fußball sei das nicht zu vergleichen. Anders als bei einer Teamsportart könne er sich während eines Wettbewerbs nicht auf die Leistung seiner Mannschaftskameraden verlassen. "Ich bin auf mich alleine gestellt und muss deshalb immer in bester Form sein", meint der Extremsportler.

Letztendlich sei jedes Rennen ein "Kampf gegen sich selbst", bei dem es insbesondere darauf ankomme, Kopf und Körper in Einklang zu bringen. Denn "meist kann der Körper viel mehr leisten, als der Kopf ihm zutraut".

Dass er jemand ist, der bis an seine Grenzen geht, ist kaum zu übersehen. Ein Blick an die Wände in seinem Fitnessstudio genügt, um zu erkennen, dass Aufgeben für den 31-Jährigen noch nie eine Alternative war: Fotos von zahlreichen Wettbewerbsteilnahmen zieren den Eingang des Trainingsbereichs. Bald sollen noch weitere Bilder hinzukommen - Bilder von Konraths Abenteuer in Südafrika.