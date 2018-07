Wa nitzek-Kunstschuss nicht genug

Mit einem etwas glücklichen Punktgewinn beim favorisierten Absteiger Eintracht Braunschweig ist der Karlsruher SC gestern Abend in die neue Drittliga-Saison gestartet. Marvin Wanitzek schoss die Badener zwar mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (24.), Onur Bulut aber stellte in der 56. Minute den hochverdienten Ausgleich für die Niedersachsen und den gleichzeitigen Endstand her.

Wie erwartet schickte KSC-Trainer Alois Schwartz mit seiner Startelf in Braunschweig vier Neuzugänge in den Kampf um die ersten Punkte der neuen Saison: Damian Roßbach, Manuel Stiefler, Martin Röser und Saliou Sané. Und auch die Grundordnung der Wildparkprofis im 4-4-2-System hatte sich in den Tagen vor der Dienstfahrt nach Niedersachsen abgezeichnet.

So auf- und eingestellt war der KSC nur in den ersten etwa 15 Minuten der Eintracht ebenbürtig. Denn anschließend erarbeiteten sich die Gastgeber eine gewisse Überlegenheit, die sich vor der Pause in fünf Eckbällen und einigen Freistößen niederschlug. Genau im Aufbau ihres Übergewichts wurden die Braunschweiger Löwen aber kalt erwischt. Marvin Wanitzek, der nach dem Abschlusstraining am Donnerstag noch einige Freistöße geschossen hatte, legte sich in der 24. Minute den Ball zurecht - und zirkelte ihn aus etwa 24 Metern und halbrechter Position rechts um die Braunschweiger Mauer (Wanitzek: "Da standen zwei etwas kleinere Spieler") ins Tor der Eintracht - ein sehenswerter Treffer. "Letztes Jahr waren wir mit Freistößen überhaupt nicht erfolgreich, deshalb üben wir das ein-, zweimal pro Woche intensiv", erklärte der Torschütze. "Dass es jetzt gleich im ersten Spiel geklappt hat - super."

Die Karlsruher Führung aber stachelte die einstigen "Jägermeister" ordentlich an. KSC-Keeper Benjamin Uphoff musste sein Können mehrfach unter Beweis stellen - vor allem gegen den kopfballstarken Philipp Hofmann (27.) und bei einem Distanzschuss von Niko Kijewski (38.). Bei einem Latten-Kopfball von Bulut (31.) hatte der KSC zwar etwas Glück, Uphoff aber wäre wohl zur Stelle gewesen. Wenn der Ball im Strafraum der Gäste am Boden war, agierten die groß gewachsenen Hausherren zu umständlich. Zudem brachte die Karlsruher Abwehr im letzten Moment immer noch einen Fuß dazwischen. "Nach zehn, 15 Minuten haben wir nicht mehr gut Fußball gespielt", bedauerte Schwartz. "Auf einmal war das Spielfeld zu groß, zu lang. In diese Räume konnte Braunschweig immer wieder reinspielen. "

Zur zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Der KSC aber konnte eine gewisse Leichtfertigkeit in seinem Abwehrverhalten nicht abstellen und mit einem satten Linksschuss von rechts bestrafte Bulut die defensiven Nachlässigkeiten der Gäste (56.). KSC-Mittelfeldspieler Marco Stiefler klärte eine Hereingabe vor Buluts Füße. Mit dem verdienten 1:1 waren die etwa 19000 Fans der Eintracht wieder "da" und trieben ihre Mannschaft nach vorne. Aber auch dem natürlich als Aufstiegskandidat gehandelten Absteiger gingen bei der Bruthitze die Körner aus, was sich durchaus in der fußballerischen Genauigkeit bemerkbar machte.

Obwohl die Gastgeber den Sieg vielleicht etwas mehr verdient gehabt hätten, wären sie beinahe noch ganz leer ausgegangen: Nach einem herrlichen Pass von Florent Muslija scheiterte Stürmer Marvin Pourié allein vor Marcel Engelhardt (88.).

Eintracht Braunschweig: Engelhardt - Becker, Burmeister (69. Nkansah), Tingager, Kijewski - Fürstner, Thorsen - Bulut, Franjic (79. Fejzullahu), Amundsen (87. Adetula) - Hofmann.

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Röser (82. Fink), Stiefler, Wanitzek, Muslija - Sané (71. Lornez), Pourié.

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen) - Zuschauer: 20000 - Tore: 0:1 Wanitzek (24.), 1:1 Bulut (56.) - Gelbe Karten: Burmeister / Roßbach - Beste Spieler: Hofmann / Uphoff, Wanitzek.