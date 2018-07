Mit der Meisterschaft gekrönt Sechs Jugendmannschaften schickte der TC Blau-Weiß Gaggenau in die Sommersaison der Medienspiele des badischen Tennisverbands. Zwei Mannschaften krönten die Runde mit der Meisterschaft, zwei weitere verpassten den Titel nur knapp und wurden Zweite. Die U-12-Juniorinnen mit Mannschaftsführerin Deborah Haupt blieb in der Saison nicht nur ungeschlagen, sie gewannen auch jedes Spiel und schlossen die 2. Bezirksliga mit 14:0 Punkten ab. Beleg für die Dominanz des Nachwuchses vom Selbacher Weg ist die Matchbilanz: Jedes der 42 Spiele bis auf eines endete mit einem Sieg. Mit nur vier abgegebenen Sätzen darf man von einer fast perfekten Saison reden, freut sich die Vereinsführung. Für einen weiteren Meistertitel sorgten die U-18-Junioren. Hier ging es im Fernduell mit dem TC GW Baden-Baden sehr eng zu. Beide Mannschaften hatten am Ende 9:3 Punkte. Das direkte Kräftemessen ging unentschieden aus. Dem von Vincent Merrikh angeführte Gaggenauer Team verhalf jedoch in der Endabrechnung ein gewonnenes Match mehr zum Sprung an die Spitze der 1. Bezirksklasse. Hierzu reichte es den Juniorinnen U18 nicht ganz. Die Tennisspielerinnen um Julia Maisch präsentierten sich meisterlich und gewannen fünf ihrer sechs Spiele in der 2. Bezirksliga, hatten aber gegen den TC Gernsbach das Nachsehen, dem man zur Meisterschaft gratulierte. Bei den U10 auf dem Großfeld war der TC RW Baden-Baden eine Klasse für sich. Die Gaggenauer erspielten sich einen guten zweiten Platz in der 1. Bezirksliga. Die U-14-Juniorinnen und U-14-Junioren erzielten Bestnoten bei der Synchronisation. Die Mannschaften von Rebecca Haupt und Robert Maisch errangen jeweils den dritten Platz in ihrer Klasse. Beide Teams schlossen mit 7:5 Punkten ab, beide mit 21:15 Matches. Sportlich stellt der "Bronzerang" für den weiblichen Nachwuchs in der 2. Bezirksliga und für den männlichen in der 1. Bezirksklasse ein achtbares Ergebnis dar. (red)

