Favoriten lassen nichts anbrennen Jede Menge Tore, aber keine wirkliche Überraschung. So lassen sich die Qualifikationsspiele für die Hauptrunde im südbadischen Verbandspokal aus Sicht der mittelbadischen Fußballer zusammenfassen. Eine wahre Torflut sah das Publikum beim 7:3-Sieg des Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim beim FV Baden-Oos. Trotz des klaren Resultats verkaufte sich der Bezirksligist lange Zeit gut. Eine klare Sache war auch der 5:1-Erfolg der Verbandsliga-Fußballer aus Mörsch beim Landesliga-Neuling Würmersheim. Ähnlich deutlich ging die Spvgg Ottenau in Hofstetten unter. Gestern Mittag feierte Landesligist SV Sinzheim einen 1:0-Pflichtsieg beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Sasbachwalden. Die erste Hauptrunde im Verbandspokal wird größtenteils am 7. und 8. August ausgetragen. Dann greifen auch RW Elchesheim (beim Offenburger FV), Oberligist SV Oberachern (in Oberschopfheim) und der SV Bühlertal (gegen Altdorf) ein. Bezirkspokalsieger und Landesliga-Aufsteiger TSV Loffenau bekommt es zudem mit dem SV Linx zu tun. Der Rastatter SC/DJK bestreitet seinen Pokalauftakt gegen den FV Langenwinkel erst am Mittwoch, 15. August. FV Baden-Oos - SV 08 Kuppenheim 3:7. Bei zehn Toren kamen die Zuschauer zweifelsohne auf ihre Kosten. Dass nicht mehr Fans beider Mannschaften den Weg ins Stadion fanden, war aus Sicht von FVO-Vorstand Thomas Fritz, der rund 130 Zuschauer gezählt hatte, ein kleiner Schönheitsfehler. Dass es obendrein nichts mit der Pokalsensation wurde, war hingegen schon eher zu erwarten. Dabei präsentierte sich der Bezirksligist eine gute Stunde lang von seiner besten Seite und hielt mit dem klar favorisierten Verbandsligisten gut mit. Insgesamt waren die Kuppenheimer eine Woche vor dem Rundenstart die abgezocktere Mannschaft und bestraften Fehler der Hausherren gnadenlos. In der letzten halben Stunde münzten die "Nullachter" ihre Überlegenheit konsequent in Tore um. Lucas Grünbacher gelang dabei ein Viererpack. Tore: 1:0 Polic (13.), 1:1 Grünbacher (24.), 1:2 Weisgerber (36., FE), 1:3 Karadogan (50.), 2:3 Gulkow (55.), 2:4 Grünbacher (60.), 2:5 Karadogan (65.), 2:6 Grünbacher (70.), 3:6 Tekce (74.), 3:7 Grünbacher (88.), FV Würmersheim - 1. SV Mörsch 1:5. Die durchaus stattliche Zahl von rund 350 Zuschauern wollte sich den Pokalfight nicht entgehen lassen. Dabei sah das Publikum einen klar überlegenen Verbandsligisten, bei dem Neu-Trainer Patrick Anstett einen gelungenen Einstand feierte. Der Landesliga-Aufsteiger aus Würmersheim konnte eine Woche vor dem Punktspielauftakt nicht wirklich mithalten. Tore: 0:1, 0:2 Kerling (24., 30.), 0:3 Fitterer (60.), 0:4 Leiss (63.), 0:5 Kerling (76.), 1:5 Kölmel (81.). SC Hofstetten - Spvgg Ottenau 6:1. Wie das Ergebnis vermuten lässt, war das Duell der beiden Landesligisten eine einseitige Angelegenheit, zur Pause stand es bereits 4:1 für Hofstetten. Den Gästen aus dem Murgtal steckte offensichtlich die kräftezehrende Vorbereitung in den Knochen, hinzu kam, dass die Gastgeber technisch und spielerisch zumindest an diesem Tag eine Klasse besser waren. In dieser Form gehört der Verbandsliga-Absteiger zweifelsohne zu den Titelkandidaten in der Punkterunde. Tore: 1:0 Bauer (5.), 2:0 Tamburello (15.), 2:1 Siefert (28.), 3:1 Obert (40.), 4:1 Steiner (41.), 5:1 Bauer (52.), 6:1 Krämer (57.). SV Sasbachwalden - SV Sinzheim 0:1. Der 1:0-Erfolg des Landesligisten ist unter der Kategorie Pflichtsieg zu verbuchen. Sinzheim kontrollierte die Partie, ließ Ball und Gegner laufen. Während der Bezirksliga-Aufsteiger kaum Chancen kreierte, erarbeitete sich der SVS fünf, sechs Einschussmöglichkeiten. Eine davon verwertete Manuel Seifried in der 61. Minute zum Siegtreffer. In der Folge spielte Sinzheim die Partie angesichts der hohen Temperaturen locker runter. Der neue Spielertrainer Marcel Stern, der in der Innenverteidigung seinen Einstand beim SVS feierte, sprach hernach von einem "absolut verdienten Sieg." Er verhehlte aber auch nicht, dass sich sein Team noch in der "Findungsphase ist, was das Offensivspiel angeht". (moe)

