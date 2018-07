Dezimierter SC Wintersdorf düpiert favorisierten FV Steinmauern Bis auf den FV Steinmauern (1:2 in Wintersdorf) gaben sich die A-Kreisligisten in den Duellen Goliath gegen David keine Blöße. Bei den internen Vergleichen gab es dagegen schon die eine oder andere Überraschung. Der FV Muggensturm fegte beispielsweise den FC Gernsbach mit 7:0 vom Platz. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Aufsteiger FV Gamshurst mit dem 3:2-Sieg in Varnhalt. Der SV Weitenung gewann das Stadtderby gegen den SV Vimbuch nach hartem Kampf mit 3:1, der FC Schwarzach, einer der Mitfavoriten in der der A Süd, rang den TuS Hügelsheim mit 4:2 nieder. Neben dem SC Wintersdorf zog mit dem TuS Greffern (3:1-Sieger in Mösbach) ein weiterer B-Kreisligist in die zweite Runde ein. SV Mösbach - TuS Greffern 1:3. Beim Stand von 1:1 kugelte sich SVM-Keeper Mike Bauhüs die Schulter aus und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden (75.). Von diesem Schrecken erholte sich der Gastgeber nicht mehr. Tore: 1:0 Hoppe (5.), 1:1, 1:2 Harbrecht (71., 81.), 1:3 Kilic (90.+1). SC Wintersdorf - FV Steinmauern 2:1. Trotz doppelter Unterzahl - die Wintersdorfer David Schulz (Rot/51.) und Nije Ousman (Gelb-Rot/75.) mussten vorzeitig unter die Dusche - gelang dem B-Ligisten die Überraschung. Aufgrund der starken kämpferischen Leistung geht der Sieg gegen den klassenhöheren FVS in Ordnung. Tore: 1:0 Huck (9.), 1:1 Lisowski (36.), 2:1 Weloko (70.). FC Schwarzach - TuS Hügelsheim 4:2. Die beiden Topteams aus der A Süd legten einen Blitzstart hin und agierten lange auf Augenhöhe. Ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten brachte die Hausherren dann auf die Siegerstraße. Tore: 0:1 Younoussa (4.), 1:1 Edling (6.), 1:2 Besirovic (22., FE), 2:2 Wörther (52.), 3:2 Götz (55., FE), 4:2 Gartner (73.). Türkiyemspor Selbach - SV Bietigheim 2:5. Die Gastgeber bestimmten das Spiel nach Belieben. Mit der 5:0-Führung im Rücken schaltete Bietigheim einen Gang zurück. Tore: 0:1 Sitner (22.), 0:2 Rittler (37.), 0:3 Arns (43.), 0:4 Rittler (55.), 0:5 Klumpp (59.), 1:5 Almasan (71.), 2:5 Murat Sür (84.). FC Varnhalt - FV Gamshurst 2:3. Vor einer regelrechten Minuskulisse boten beide Teams fußballerische Magerkost. Als alles auf eine Verlängerung hindeutete, gelang FVG-Stürmer Agostino Fazio in der Nachspielzeit doch noch der umjubelte Treffer für den Kreisliga-A-Aufsteiger gegen ersatzgeschwächte Gastgeber. Tore: 0:1 Haas (10.), 1:1 Haug (24.), 2:1 Gruber (27.), Houha (37.), 2:3 Fazio (90.+1). FC Rastatt 04 - FV Hörden 2:0. Es war trotz der Bruthitze ein gutes Spiel, in dem der FC Rastatt 04 das dominierende Team war. Der Sieg hätte durchaus auch höher ausfallen können. Tore: 1:0 Vitali Saponenko (20.), 2:0 Mrkaljevic (40.). Frankonia Rastatt - FV Iffezheim 1:5. Die Partie war lange Zeit relativ ausgeglichen, obwohl Frankonen-Torwart Andreas Czimenga bereits in der 35. Spielminute wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Erst nach dem 1:3 (70.) hatten die Gäste dann leichtes Spiel. Tore: 0:1 Huber (9.), 1:1 Meyer (27.), 1:2 Gözel (50.), 1:3 Emrich (70.), 1:4 Heitz (80.), 1:5 Gözel (86.) SV Niederbühl/D. - FC Obertsrot 0:5. Es war von beiden Seiten ein gutes Pokalspiel - trotz des deutlichen Ergebnisses. Für die Gastgeber waren die Murgtäler einfach eine Nummer zu groß, was diese sich auch eingestanden, wenngleich das Resultat um das eine oder andere Tor zu hoch ausfiel. Tore: 0:1 Gerstner (20.), 0:2 Meyer (48.), 0:3 Schmidt (75.), 0:4 Schiel (79.), 0:5 Gerstner (89.). FC Gernsbach - FV Muggensturm 0:7. Dem Ergebnis ist nichts hinzuzufügen. Am Ende brachen bei den Gastgebern sämtliche Dämme. Tore: 0:1 Hellenbrand (34.), 0:2, 0:3, 0:4 Djuric (64., 68., 74.), 0:5 Rittmann (81.), 0:6 Schäffer (86.), 0:7 Karcher (90.). SV Michelbach - Phönix Durmersheim 0:1. Die Gäste waren die bessere Mannschaft, hatten ein deutliches Chancenplus und siegten verdient. Das Tor des Tages erzielte Armin Sadeghi in der 35. Minute. SC Eisental - SV Neusatz 8:3. Bei brütender Hitze feierten die Hausherren einen auch in der Höhe verdienten Sieg. Tore: 1:0 Gartner (9.), 2:0 P. Maier (19.), 2:1 Kiesner (21.), 3:1 P. Maier (33.), 4:1 Huck (35.), 5:1 P. Maier (40.), 5:2 Kiesner (42.), 6:2 Brügel (52.), 7:2 Roth (65.), 7:3 Boy (67.), 8:3 Huber (87.) FV Haueneberstein - SV Leiberstung 1:3. Es war ein müder Sommerkick, der eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Aber zumindest in der Schlussphase drehten die Gäste etwas auf und gewannen am Ende auch verdient. Tore: 0:1 Feist (80.), 0:2Straub (83.), 1:2 Scheidgen (84.), 1:3 Feist (90.). SV Waldprechtsweier - FV Plittersdorf 0:1. Der B-Kreisligist hielt gegen die eine Klasse höher angesiedelten Gäste gut dagegen, erst "Goldköpfchen" Andreas Gottberg erlöste nach einer Flanke noch kurz vor dem Abpfifff den FVP. Tor: 0:1 Gottberg (82.). FC Weisenbach - SV Forbach 0:5. Das Ergebnis sagt alles, der Gastgeber war dem A-Kreisligisten SV Forbach in allen Belangen unterlegen. Tore: 0:1 Ergün (57.), 0:2 Warth (65.), 0:3 Kleehammer (68.), 0:4 Warth (77.), 0:5 Seidt (90.). SV Staufenberg - FV Rauental 3:2. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste das Heft zusehends in die Hand. Am Ende war es ein Sieg des Willens, den die Platzherren erst in der Nachspielzeit und in Überzahl errangen. Tore: 1:0 St. Schmeiser (38.), 1:1 Mai (42.), 1:2 Cotten (56.), 2:2 Hoff (83.), 3:2 Schlindwein (93.) - Gelb-Rot: - W. Kroll (86., wiederh. Foulspiel). SV Weitenung - SV Vimbuch 3:1. Es war ein enges Spiel, das erst in den letzten zehn Minuten durch zwei "Joker" seine Entscheidung fand. Die Gäste zeigten über weite Strecken gar die bessere Spielanlage, mussten aber nach dem Ausgleich postwendend wieder den Rückstand hinnehmen, was letztendlich ausschlaggebend für die vermeidbare Niederlage war. Das Spiel fand trotz Hitze auf einem hohen Niveau statt. Tore: 1:0 Habich (33.), 1:1 Impastato (80.), 2:1, 3:1 Wartmann (81., 87.). FC Neuweier - SG Lauf/Obersasbach 1:3. Ergün Bilici unterlief in Minute neun ein Eigentor, doch der neue SG-Spielertrainer bügelte seinen Fauxpas zum 1:1 aus (35.). Ein schöner Freistoßtreffer von Jannik Storz (71.) sowie ein Eigentor von Patrick Bruder komplettierten den verdienten Sieg der klassenhöheren Gäste.(moe/hu/bor)

