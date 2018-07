Klein-Olympia in Glasgow und Berlin

Ottersdorf

Ottersdorf (red) - In Runde eins blieben mit dem TC Fatihspor, den Aufsteigern FV Ötigheim (6:7 n. E. in Ottersdorf) und FV Ottersweier, dem VfB Unzhurst und dem FV Bad Rotenfels im Bezirkspokal fünf Bezirksligisten auf der Strecke - zwei andere Vereine traten erst nicht an. (Foto: toto).

Gaggenau

Gaggenau (moe) - In ruhigen Bahnen ging der Bezirkstag des Fußball-Bezirks Baden-Baden in der Festhalle in Bad Rotenfels über die Bühne (Foto: bema). Neben Ehrungen wurde auch über einen Antrag des SC Wintersdorf abgestimmt: Der Kreisligist startet nun in der Staffel B 5.

Bad Rotenfels

Bad Rotenfels (bor) - Rund 440 Mannschaften behütet der Bezirksjugendausschuss, der sich am Donnerstag zum Bezirksjugendtag traf. Auf der Tagesordnung standen neben Tätigkeitsberichten die Ehrungen zahlreicher Mitglieder. Auch der digitale Spielerpass wurde thematisiert (Foto: Borscheid).