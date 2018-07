Elferkiller Schmieder pariert zum Turniersieg

Baden-Baden

Wintersdorf düpiert FVS Baden-Baden (red) - Bis auf den FV Steinmauern (1:2 in Wintersdorf) gaben sich die A-Kreisligisten in den Duellen Goliath gegen David keine Blöße. Bei den internen Vergleichen gab es in der ersten Runde des Bezirkspokals dagegen schon die eine oder andere Überraschung (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Bis auf den FV Steinmauern (1:2 in Wintersdorf) gaben sich die A-Kreisligisten in den Duellen Goliath gegen David keine Blöße. Bei den internen Vergleichen gab es in der ersten Runde des Bezirkspokals dagegen schon die eine oder andere Überraschung (Foto: toto). » - Mehr

Ottersdorf

Brisantes Derby in Ottersdorf Ottersdorf (hu) - Auch auf Bezirksebene rollt am Wochenende erstmals wieder unter Wettkampfbedingungen der Ball. Insgesamt 24 Begegnungen stehen in der ersten Runde des Bezirkspokals auf dem Programm. Es wird auf alle Fälle einen neuen Cupgewinner geben (Foto: fuv/av). » Weitersagen (hu) - Auch auf Bezirksebene rollt am Wochenende erstmals wieder unter Wettkampfbedingungen der Ball. Insgesamt 24 Begegnungen stehen in der ersten Runde des Bezirkspokals auf dem Programm. Es wird auf alle Fälle einen neuen Cupgewinner geben (Foto: fuv/av). » - Mehr

Rastatt

RSC/DJK gewinnt Stadtmeisterschaft Rastatt (red) - Fußball-Landesligist Rastatter SC/DJK hat die Rastatter Stadtmeisterschaft gewonnen. Im Finale setzte sich die Elf von Trainer Matthias Bleich relativ souverän mit 3:0 gegen den A-Ligisten FC Rastatt 04 durch. Im Halbfinale gewann der RSC/DJK 4:0 gegen Niederbühl (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Fußball-Landesligist Rastatter SC/DJK hat die Rastatter Stadtmeisterschaft gewonnen. Im Finale setzte sich die Elf von Trainer Matthias Bleich relativ souverän mit 3:0 gegen den A-Ligisten FC Rastatt 04 durch. Im Halbfinale gewann der RSC/DJK 4:0 gegen Niederbühl (Foto: fuv). » - Mehr

Ötigheim

Ötigheimer Start-Ziel-Sieg Ötigheim (rap) - Der FV Ötigheim marschierte in der vergangenen Saison in der Kreisliga A souverän vorneweg und feierte einen verdienten und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. In der Bezirksliga strebt die Elf von Spielertrainer Oliver Herrmann nun einen Mittelfeldplatz an (Foto: fuv/av). » Weitersagen (rap) - Der FV Ötigheim marschierte in der vergangenen Saison in der Kreisliga A souverän vorneweg und feierte einen verdienten und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. In der Bezirksliga strebt die Elf von Spielertrainer Oliver Herrmann nun einen Mittelfeldplatz an (Foto: fuv/av). » - Mehr