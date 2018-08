"Befinden uns auf gutem Weg"

Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Frankreich landeten die deutschen Motoballer auf dem dritten Platz. Im kleinen Finale wurde damals Weißrussland mit 8:3 vom Platz gefegt. Ab kommenden Montag wird es nun wieder ernst, im russischen Kovrov stehen erneut die kontinentalen Titelkämpfe an. Annika Sloma hat sich im Vorfeld der EM mit Bundestrainer Holger Schmitt unterhalten. Interview BT: Herr Schmitt, wie zufrieden waren Sie mit den Testspielen und der Vorbereitung auf die EM insgesamt? Holger Schmitt: Die Vorbereitung verlief relativ gut. Die Testspiele konnten alle gewonnen werden. An Pfingsten gegen Frankreich und vor allem gegen die Puma aus Kuppenheim zeigten wir eine starke Leistung. Wenn jetzt noch der ein oder andere Trainingsinhalt umgesetzt wird, befinden wir uns auf einem guten Weg. BT: Wie oft hat die Mannschaft trainiert und wie wurde die Vorbereitung aufgebaut? Schmitt: Neben den Vorbereitungsspielen absolvierten wir dieses Jahr noch sieben Trainingseinheiten. Es wurde der Fokus auf die Offensive und das Mittellinienspiel gelegt. Das Training werden wir nach der EM fortsetzen und die Defensive in die Trainingseinheiten einbeziehen. Positiv stimmte mich die Trainingsresonanz. Es waren zu jedem Training rund 80 Prozent der Spieler anwesend. BT: Wie lautet die realistische Zielsetzung für das Turnier in Russland? Schmitt: Zwischen Platz eins und vier ist alles möglich. BT: Was erwarten Sie von ihrem Team bei den Spielen in Kovrov? Schmitt: Ich erwarte von meinem Team Disziplin und Einsatz. Ich will, dass jeder an seine Grenzen geht und 120 Prozent gibt. Des Weiteren erwarte ich, dass das Trainierte umgesetzt wird. Es sollte jedem bewusst sein, dass es eine Ehre ist, mit dem Adler auf der Brust zu spielen, und das will ich anhand von Willen und Einsatz sehen. BT: Wer werden die stärksten Gegner sein? Schmitt: Definitiv Russland, Frankreich und Weißrussland. BT: Kommendes Jahr steht die EM in Deutschland an. Wird sich da mannschaftlich etwas ändern? Schmitt: Ein großer Teil wird sicherlich nächstes Jahr dabei sein. Es gibt aber auch den ein oder anderen jungen Spieler, den ich nächstes Jahr beziehungsweise dieses Jahr zu den Trainingseinheiten einladen werde. Wenn die sich dann durchsetzen, kann es schon sein, dass eventuell der ein oder andere etablierte Spieler nächstes Jahr nicht dabei sein wird. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die EM in Kovrov, der Rest ist Zukunft.

