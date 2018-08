Alles hört auf ihr Kommando

Der Höhepunkt im Leichtathletikjahr 2018 ist nah. Vom 6. bis 12. August finden in Berlin die Europameisterschaften mit über 1500 Teilnehmern aus 51 Nationen statt. Neben den beiden Top-Gehern Carl Dohmann (Baden-Baden) und Nathaniel Seiler (Bühlertal) wird aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl auch Sara Rosch als Starterin in Berlin aktiv sein.

Die gebürtige Baden-Badenerin übernahm im Januar 2018 das Amt der Starterreferentin im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und ist seitdem die ranghöchste Starterin in Deutschland. Bei der EM fungiert sie als Startkoordinatorin bei allen Läufen. Für die 39-jährige Gymnasiallehrerin ist dies alles kein Neuland. Bereits 2009 war sie bei der Weltmeisterschaft an gleicher Stelle als Starterin im Einsatz. Damals als erste Frau in der Riege der deutschen Starter.

Im Jahr 2000 kam sie über ihre Kampfrichtertätigkeit beim Rastatter TV zum Starten. Gleich wurde der Badische Leichtathletik-Verband auf sie aufmerksam, es folgten erste Lehrgänge und die ersten überregionalen Meisterschaften. 2004 gab es die ersten Einsätze für den DLV, 2006 wurde sie zum Sichtungslehrgang für die WM eingeladen. Mittlerweile hat Sara Rosch zahlreiche deutsche Meisterschaften, internationale Meetings, Einladungswettkämpfe des DLV, aber auch kleinere Meisterschaften auf Kreisebene bis hin zur Kinderleichtathletik geschossen. "Es ist mir wichtig, nicht den Bezug zur Basis zu verlieren", so Rosch über ihre von Januar bis Oktober gehenden Wochenendeinsätze. "Jedes Schülersportfest ist wichtig und jede Kreis-, Landes- oder Deutsche Meisterschaft ebenso. Wir Kampfrichter sorgen für regelgerechte und faire Wettkämpfe, egal auf welcher Leistungsebene."

Rosch: "Wir sind ein eingespieltes Team"

Jetzt, neun Jahre nach der WM, steht sie einer vierköpfigen Startergruppe vor, die sich aus Michael Dürr (Ludwigsburg), Andrea Schäfer (Leverkusen), Stefan März (Leipzig) und ihrem Ehemann Reinhard Drees (Wuppertal/Baden-Baden) zusammensetzt. Dazu kommt als internationaler Starter Jordi Roig aus Spanien. "Das ist ein toller Typ, den kenne ich noch von 2009, da war er Internationaler Technischer Offizieller (ITO)", freut sich die Chefstarterin. Dazu kommen in ihrem Team noch die Startordner. "Startordner und Starter sind alle aktuelle ,Nationale Starter' seit 2018." Die Prüfung beim DLV war im Mai 2017, wo Rosch als Referentin bereits alle kennenlernte. "Wir sind ein eingespieltes Team."

Die Einteilung, wer welche Aufgaben zu erfüllen hat, ist bereits erfolgt. Bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg und bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock hat man bereits geübt. Bei allen Starts im Stadion werden alle Starter im Einsatz sein, entweder als Hauptstarter, als Rückstarter oder als Startordner. "Startkoordination heißt auch, dass ich bei allen Starts im Stadion die Hand an der Waffe habe. Selbst starten werde ich nur die 100 Meter der Frauen und die 4x100-Meter-Staffeln", sagt Rosch.

Morgen müssen alle Starter in Berlin sein, dann erfolgt die Einkleidung. Am Samstag gibt es die ersten Besprechungen und den Stadionrundgang. Dann stößt auch der spanische Starter zur Gruppe. Am Sonntag wird im Olympiastadion ein U-20-Länderkampf als "Rehearsal-Event", also ein Probe-Wettkampf, durchgeführt. Alle Abläufe entsprechen denen der EM, sodass fast alle Funktionsbereiche bereits beim Rehearsal-Event zum Einsatz kommen werden. Der Länderkampf ist nicht nur als Testveranstaltung für die EM zu sehen, sondern ist auch ein ernstzunehmender Wettkampf mit offiziellen Ergebnissen.

Am Montag geht es dann um 16.30 Uhr mit den 100-Meter-Vorläufen der Männer richtig los. Sara Roschs Stimme am Mikrofon wird man dann um 17.45 Uhr erstmals hören, wenn die 100-Meter-Vorläufe der Frauen im Zeitplan stehen.