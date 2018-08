Attraktive und starke Liga

Derbys wird es in dieser Spielzeit genügend geben. Mit neun Vertretern aus dem Fußballbezirk Baden-Baden startet die Landesliga am Wochenende in die neue Saison. Mit der Begegnung des Rastatter SC/DJK gegen den SV Bühlertal stehen sich am Sonntag (17Uhr) zwei Teams im "Derby der Woche" gegenüber, denen auch in der kommenden Runde einiges zugetraut wird.

Beide Vereine starten mit neuen Trainern in die Spielzeit. Aufseiten der Gastgeber aus Rastatt hat Matthias Bleich das Amt von Hubert Luft übernommen, der den RSC/DJK in den vergangenen Jahren in der Landesliga etabliert hat. Beim SV Bühlertal hat seit dieser Saison Johannes Hurle das sportliche Sagen. Er kennt den Verein bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer an der Seite von Michael Santoro.

Für den SV Bühlertal dürfte es keine einfache Runde werden, gilt er doch als amtierender Vizemeister schon allein deswegen zwangsläufig als Favorit auf den Aufstieg. Diese Bürde weist Hurle allerdings von sich und seiner Mannschaft: "In dieser attraktiven und starken Landesliga gibt es mindestens fünf Mannschaften, die um den Titel spielen und das sind nicht zwangsläufig wir." Hurle hat neben den Verbandsligaabsteigern SV Stadelhofen und SC Hofstetten auch den "teilweise selbst ernannten" Aufsteiger FV Langenwinkel auf dem Zettel. "Außerdem traue ich Schutterwald, Bühl und dem SC Durbachtal einiges zu". Er will damit seine Elf aber keineswegs kleinreden. "Wir sind bereit für die kommenden Aufgaben. Die Mannschaft hat den verpassten Aufstieg aus den Köpfen und wir haben uns im Vergleich zur Vorsaison keineswegs verschlechtert." Lediglich dem studienbedingten Abgang von David Knobelspies in Richtung Stegen trauert er ein wenig nach. Vor dem kommenden Gegner RSC/DJK hat der Bühlertäler Coach Respekt. "Das ist ein Team, bei dem die Mischung aus Erfahrung und Jugend stimmt, wir dürfen die auf keinen Fall ins Spiel kommen lassen", rechnet er sich aber zumindest einen Teilerfolg aus.

Matthias Bleich ist wie sein Trainerkollege mit der Vorbereitung durchaus zufrieden und hat ehrgeizige Ziele: "Wir waren in der vergangenen Saison Sechster und wollen diese Platzierung nach Möglichkeit verbessern." Die Leistungsträger sind bei den Rastattern geblieben und wurden mit talentierten Zugängen aus der eigenen Jugend ergänzt. Mit dem SV Bühlertal bekommt es der Klub aus der Barockstadt gleich "mit einem Brett" zu tun, wie es der Coach bezeichnet. "Mit einem Punkt könnten wir durchaus leben", sagt Bleich und begründet die Bescheidenheit: "Wir wollen nicht überheblich in die Runde starten. Wir haben vor diesem Gegner Respekt und müssen realistisch betrachtet sagen, dass ein Punkt - natürlich immer am Spielverlauf gemessen - keine Enttäuschung wäre. Dennoch werden wir selbstverständlich alles in die Waagschale werfen, um gut aus den Startlöchern zu kommen."