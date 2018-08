Bereit für ein neues Kapitel

Schweißtreibend war die Vorbereitung auf die morgen beginnende Landesligasaison allenthalben. Ab dann dürfen sich die zahlreichen Regiovertreter in dieser Spielzeit erstmals im Kampf um Punkte miteinander messen. Lediglich Aufsteiger TSV Loffenau muss sich noch ein wenig gedulden - der Liganeuling muss am Wochenende beim "Pamina"-Sommercup in Eggenstein ran, bei dem verschiedene Pokalsieger gegeneinander antreten. Das Spiel gegen den FV Schutterwald ist somit der erste Spielausfall der noch gar nicht begonnenen Saison.

Eines der zahlreichen Derbys der neuen Runde beginnt am Sonntag um 17 Uhr in Würmersheim. Der Aufsteiger empfängt den Liga-Dino SV Sinzheim. Für den FV Würmersheim um Trainer Manuel Jung ist diese Partie ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. "Es ist das erste Landesligaspiel überhaupt", so der Coach, der dieses freilich "auf keinen Fall verlieren" will. Sorgen machen ihm ein wenig die Ausfälle von Ruben Weßbecher und Marius Czaikowski im Sturm. Die Alternativen mit Senid Omerovic und Tobias Klausmann klingen allerdings keineswegs nach einer Notlösung. "Die Jungs sind gut drauf und jeder freut sich auf die neue Herausforderung", sagt Jung. Selbst aus dem Pokalspiel gegen Mörsch, das deutlich verloren wurde, zog er positive Erkenntnisse. Jetzt geht es gegen Sinzheim erstmals um Landesligapunkte. "Der Gegner zeigt seit Jahren, dass er zurecht in dieser Liga spielt, daher gehen wir die Aufgabe mit großem Respekt an."

Keine Angst vor dem Gegner, aber ebenfalls Respekt, vor allem aufgrund der souveränen Meisterschaft in der Vorsaison, zollt Sinzheims Trainer Marcel Stern dem FV Würmersheim. "Wir müssen schon auf die Zähne beißen, um dort etwas zu holen, allerdings weiß kein Team zum Saisonauftakt, wo genau es steht", sagt Stern. Er ist derzeit noch damit beschäftigt, die Mannschaft zu formen. "Wir haben viele neue junge Spieler, die wir an die Liga heranführen müssen. Doch das ist das Konzept des SV Sinzheim und damit werden wir auch Erfolg haben", ist sich der neue Coach sicher. Für Sonntag erwartet er ein offenes Spiel.

Eine schwere Runde wird der Sportvereinigung Ottenau prognostiziert. Trainer Giovanni Marotta fehlen morgen beim Aufgalopp beim SV Freistett einige Spieler. Abwehrrecke Pascal Mahler lädt zum eigenen Polterabend und der Ottenauer Alexander Merkel (SV Linx) seine Ottenauer Freunde zur Hochzeit ein. "Nichtsdestotrotz haben wir gegen Freistett etwas gut zu machen", erinnert Marotta. Zweimal verlor die SVO im Vorjahr - das zweite Mal in der entscheidenden Phase im Kampf um die Klasse. Größte Baustelle der Murgtäler ist die Torhüterposition: "Einen Dirk Glaser zu ersetzen, ist nicht möglich", so der Trainer, der sich noch nicht für eine neue Nummer eins entschieden hat. Ansonsten sieht er seinen Kader sowie die gesamte Liga "stärker als in der vergangenen Runde. Vor allem in der Breite sind wir besser aufgestellt als zuletzt".

Für den FV Rot-Weiß Elchesheim beginnt das Fußballjahr eins nach Florian Huber als Spielertrainer beim neu formierten SC Durbachtal. Das ist für den neuen Trainer Christian Hofmeier und seine Elf gleich eine hohe Hürde, wird dem Fusionsklub in der Landesliga ein Platz unter den ersten Fünf zugetraut.

Das Derby zwischen dem SV Oberachern II und dem VfB Bühl findet am Montagabend um 19Uhr statt.