Eine Wundertüte zum Auftakt

Unzählige Trainingskilometer bei tropischen Temperaturen und reichlich Schweißperlen sind abgespult, etliche Passstafetten einstudiert, temporeiche Flankenläufe samt Torabschluss dutzendfach geübt. Ab morgen nun zählt es wieder für die Fußballer des SV 08 Kuppenheim. Die Vorbereitung ist zu Ende, der harte Verbandsligaalltag hat die Wörtelkicker wieder. Zum Auftakt bekommen die Mannen von Trainer Matthias Frieböse mit dem Aufsteiger FSV Rot-Weiß Stegen gleich eine Wundertüte serviert.

"Die Vorbereitung ist nur so gut, wie man in die Saison startet", sagt Frieböse vielsagend. Insgesamt ist der 08-Coach jedoch mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden: "Wir sind gut reingekommen, hatten dann körperlich und vom Kopf her zwischendurch ein kleines Loch, was aber bei dem Pensum, das wir abgespult haben, normal ist."

Selbstvertrauen vor dem Rundenauftakt holten sich die Schwarz-Blauen durch den Sieg in der Qualifikationsrunde des SBFV-Pokals gegen den Bezirksligisten FV Baden-Oos (7:3) am vergangenen Samstag sowie durch einen abschließenden Testspielsieg gegen den Landesligisten RW Elchesheim (6:2) am Dienstag. "Offensiv hat mir unser Auftritt in Baden-Oos schon gut gefallen, in der Defensive haben wir noch einige Chancen zu viel zugelassen", zeigt sich Frieböse mit dem Abwehrverhalten seines Teams noch nicht vollkommen einverstanden, wenngleich "gegen Elchesheim eine deutliche Steigerung" zu sehen war.

Nun wartet auf die Wörtelkicker mit RW Stegen, der sich in den Aufstiegsspielen unter anderem gegen den SV Bühlertal durchgesetzt hatte, eine echte Wundertüte. Wobei gänzlich unbekannt sind die Breisgauer dem 08-Trainer dann doch nicht. "Ich habe mir von Bühlertal die einen oder anderen Informationen eingeholt", so Frieböse, der aber sofort einschränkt: "Das war letzte Saison, die haben nun ein neues Team, einige Neuzugänge. Die werden sich wie ein typischer Aufsteiger präsentieren. Engagiert, voller Euphorie, mit dem Messer zwischen den Zähnen. Da heißt es für uns dagegenhalten und unsere Stärken ausspielen."

Die da wären: Tempo hochhalten, Zweikämpfe suchen und erfolgreich bestreiten sowie das bewährte schnelle Umschaltspiel aufziehen. "Wir wollen Stegen gleich mal zeigen, was für ein Wind in der Verbandsliga weht", kündigt Frieböse an. Jedoch gelte es, bei vorhergesagten 35 Grad morgen einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht zu überpacen und dem Gegner "auch nicht ins offene Messer zu laufen".

Saisonauftakt ist traditionell auch immer Urlaubszeit. Doch der SV 08 kommt, was die Anzahl der Urlauber angeht, relativ glimpflich davon. Lediglich Abwehrrecke Denis Kolasinac genießt die Sonne, statt mit seinen Mitspielern um die ersten Punkte zu kämpfen. Privat verhindert ist Taktgeber Andreas Weisgerber. Ansonsten kann Frieböse aus dem Vollen schöpfen, lediglich hinter Yannis Otto, Kapitän Faruk Karadogan und Außenspieler Simon Götz stehen kleinere Fragezeichen. Ein größerer Wermutstropfen ereignete sich dagegen vor kurzem im Training - Pechvogel war ausgerechnet Felix Seitz. Der linke Außenverteidiger laborierte die vergangenen zwei Spielzeiten an einem Kreuzband- und Meniskusriss. Zur Vorbereitung stieß Seitz nun wieder dazu, sollte behutsam an den Verbandsligakader herangeführt werden - nun riss der Meniskus erneut. "Das ist so bitter für Felix. Wir stehen hinter ihm", sagt Frieböse mit trauriger Stimme.

Sichtbar erfreut ist der 08-Coach dagegen über die bisherigen Leistungen seiner Neuzugänge. Rückkehrer Steven Herbote kennt das Wörtel in- und auswendig, Torhüter Hegele sei "ohne Frage ein Upgrade" und auch Patrick Holl präsentiere sich "ungemein engagiert, lediglich ein Tor als Türöffner" fehle dem flinken Angreifer noch.

Vielleicht gelingt Holl ja gegen Stegen ein Volltreffer. Mit Aufsteigern kennt sich der SV 08 schließlich aus. Vergangene Saison gastierte die Frieböse-Elf zum Auftakt beim damaligen Neuling SC Hofstetten und siegte 2:1. Wenn das mal nicht ein gutes Omen ist...